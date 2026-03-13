Fast 35 Jahre lang beobachteten sie hochgerüstet den „Klassenfeind“ – auch in der Rhön. Einen umfassenden Einblick in die Geschichte der Nationalen Volksarmee (NVA) gewährte Dr. Klaus Storkmann in der Gedenkstätte Point Alpha. Deutlich wurde: Die ostdeutschen Streitkräfte waren eine „Parteiarmee“, die den Weisungen der SED folgte und – unter Kontrolle des „großen Bruders“ in Moskau – zur Absicherung der Macht diente. Später bei den Turbulenzen der Friedlichen Revolution spielte die Truppe eine überraschende Rolle.