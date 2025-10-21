Vortrag: Asperger-Autist erzählt aus seinem Leben

Asperger-Syndrom Wie zwei Erwachsene plötzlich erkannt haben, dass sie Autisten sind

Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung sind vielen Vorurteilen ausgesetzt. Häufig ecken sie im sozialen Austausch an, weil sie nicht richtig verstanden werden. Sie selbst sehen sich aber weder als krank noch als gestört. Eine Stuttgarterin und ein Tübinger erzählen, wie die Diagnose ihnen geholfen hat.