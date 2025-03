Vorträge: Lokomotiven der Industrialisierung

600 Jahre Theuern

1425, also vor 600 Jahren wurde der heutige Schalkauer Stadtteil Theuern erstmals schriftlich erwähnt. Das Dorf plant eine ganze Reihe von Veranstaltungen anlässlich dieses Jubiläums. Auftakt ist am Samstag, 22. März, ein Vortrag zur frühen Geschichte des Dorfes. Ab 17 Uhr wird im Hotel „Sonneneck“ Kreisheimatpfleger den ersten Nachrichten über die Ortsgeschichte nachgehen, aber auch die Hintergründe des Ortsnamens ausleuchten. Der kleine Ort lag über Jahrhunderte in der Gerichtsherrschaft der Herren von Schaumberg, weswegen die frühen Dokumente sehr verstreut über Archive zwischen Würzburg, Meiningen und Weimar sind. Aber die Spurensuche hat sich gelohnt und Ergebnisse werden im Vortrag vorgestellt.