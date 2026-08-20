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Vorteilhaft leben Zwei Welten auf einer Menü-Karte

Thüringer Tradition trifft Ayurveda im Restaurant Bergbaude in Waffenrod

Vorteilhaft leben: Zwei Welten auf einer Menü-Karte
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Das Restaurant Bergbaude begeistert mit einer außergewöhnlichen kulinarischen Vielfalt. Foto: Restaurant Bergbaude

Herzhaft, regional und zugleich überraschend leicht: Das Restaurant Bergbaude im beschaulichen Waffenrod verbindet auf ihrer Speisekarte zwei kulinarische Welten miteinander. Neben traditionellen und hauseigenen  Spezialitäten finden Gäste hier auch eine Auswahl ayurvedischer Gerichte.  Damit schafft das Haus ein Angebot, das sowohl Liebhaber regionaler Klassiker als auch Freunde neuer Geschmackserlebnisse anspricht. Ayurveda, übersetzt „Wissen vom Leben“, ist eine jahrtausendealte indische Gesundheitslehre. Im Mittelpunkt steht das harmonische Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele.  Diese Philosophie spiegelt sich auch in der Küche wider: Frische Zutaten, ausgewählte Gewürze und eine schonende Zubereitung sollen nicht nur Genuss, sondern auch Wohlbefinden fördern. „Ayurveda ist für uns keine esoterische Modeerscheinung, sondern eine wunderbare Ergänzung zu unserem Angebot. Es geht um Genuss, der guttut – und das spürt man bei jedem Bissen“, sagt die Gastgeberin Melanie Peter-Memm.

Wahlfreiheit für Genießer
Ein besonderes Merkmal des gastronomischen Konzepts ist die Vielfalt. Gäste können selbst entscheiden, ob sie sich für einen Thüringer Klassiker oder für ein ayurvedisches Gericht entscheiden möchten. „Unsere Gäste lieben diese Wahlfreiheit. Der eine kommt für den  Klassiker, der andere für die ayurvedische Auszeit – und viele probieren einfach mal beides an verschiedenen Besuchen“, erklärt Peter-Memm.

Die Kraft der Gewürze
Charakteristisch für die ayurvedische Küche ist der Einsatz hochwertiger Gewürze. Kurkuma, Ingwer, Kreuzkümmel oder Koriander verleihen den Speisen ihre besondere Aromatik und sind fester Bestandteil der fernöstlichen Kochkunst. Es werden ausschließlich  hochwertige Gewürze verwendet – und das schmeckt man. Ein ayurvedisches Gericht ist kein Kompromiss, sondern ein Erlebnis für sich. Man schmeckt nicht nur die guten Zutaten, auch die liebevolle Zubereitung wirkt sich auf ein gutes Essen aus.

Regional verwurzelt, international inspiriert
Trotz der fernöstlichen Einflüsse bleibt die Küche der Bergbaude ihrer regionalen Herkunft treu. Auch bei den ayurvedischen Gerichten spielen saisonale und regionale Zutaten eine wichtige Rolle. Diese Verbindung aus regionaler Qualität und ayurvedischer Gewürzkunst schafft eine Küche, die gleichermaßen bodenständig und außergewöhnlich ist. 

Handarbeit als Qualitätsversprechen
Wie bei den Spezialitäten setzt die Bergbaude auch bei den ayurvedischen Gerichten konsequent auf Handarbeit. Convenience-Produkte kommen nicht auf den Teller.  Die Liebe zum Detail und die sorgfältige Zubereitung sollen sich in jedem Gericht widerspiegeln.

Ayurvedischer Rotbarsch als kulinarisches Highlight
 Wer bei ayurvedischer Küche ausschließlich an vegetarische Speisen sowie Dal- und Currygerichte denkt, greift zu kurz: Die kulinarische Vielfalt des Ayurveda reicht deutlich weiter. Ein besonderes Aushängeschild der Karte ist der ayurvedische Rotbarsch. Mit fein abgestimmten Gewürzen veredelt und schonend zubereitet, verbindet er Leichtigkeit mit vollem Geschmack. „Der Rotbarsch ist einer unserer Favoriten. Er zeigt, wie vielseitig ayurvedische Küche sein kann – leicht, aromatisch und trotzdem richtig satt machend“, erklärt Melanie Peter-Memm. Die ayurvedischen Spezialitäten fügen sich harmonisch in das Ambiente der Bergbaude ein. Rustikale Gemütlichkeit, Kaminfeuer, Kerzenschein und natürliche Materialien schaffen einen Ort zum Entspannen und Genießen.

Für jeden Geschmack die passende Auswahl
Ob herzhafte  Küche oder leichte, würzige Ayurveda-Gerichte: Die Speisekarte bietet für unterschiedliche Vorlieben das passende Angebot. Viele Besucher berichten nach einem ayurvedischen Essen von einem besonders angenehmen und leichten Gefühl.

Tipp: Wer tiefer in die Welt des Ayurveda eintauchen möchte, kann an den regelmäßig stattfindenden Ayurveda- und Yoga-Retreats des Feriendorfes Auenland  teilnehmen.  Infos gibt es unter www.feriendorf-auenland.de/ayurveda.

Restaurant  Bergbaude
Zum Burgberg 1
98673 Eisfeld  
OT Waffenrod / Hinterrod

Reservierung:
Tel: 03686 / 61890-17
E-Mail: kontakt@restaurant-bergbaude.de
Mehr Infos unter: 
www.restaurantbergbaude.de