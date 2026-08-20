Vorteilhaft leben: Zwei Welten auf einer Menü-Karte

Herzhaft, regional und zugleich überraschend leicht: Das Restaurant Bergbaude im beschaulichen Waffenrod verbindet auf ihrer Speisekarte zwei kulinarische Welten miteinander. Neben traditionellen und hauseigenen Spezialitäten finden Gäste hier auch eine Auswahl ayurvedischer Gerichte. Damit schafft das Haus ein Angebot, das sowohl Liebhaber regionaler Klassiker als auch Freunde neuer Geschmackserlebnisse anspricht. Ayurveda, übersetzt „Wissen vom Leben“, ist eine jahrtausendealte indische Gesundheitslehre. Im Mittelpunkt steht das harmonische Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele. Diese Philosophie spiegelt sich auch in der Küche wider: Frische Zutaten, ausgewählte Gewürze und eine schonende Zubereitung sollen nicht nur Genuss, sondern auch Wohlbefinden fördern. „Ayurveda ist für uns keine esoterische Modeerscheinung, sondern eine wunderbare Ergänzung zu unserem Angebot. Es geht um Genuss, der guttut – und das spürt man bei jedem Bissen“, sagt die Gastgeberin Melanie Peter-Memm.