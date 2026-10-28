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  6. Wenn Ihr Rücken gut liegt, schläft es sich besser.

Vorteilhaft leben Wenn Ihr Rücken gut liegt, schläft es sich besser.

Persönliche Schlafberatung, präzise Liegeanalyse und ein besonderes Extra im November BLACK WEEK 2026 | 11.11. – 30.11.2026: Polsterbett geschenkt!

Vorteilhaft leben: Wenn Ihr Rücken gut liegt, schläft es sich besser.
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Beim Kauf von zwei Premium-Matratzen und zwei Lattenrosten ab einem Mindestbestellwert von 2000 Euro schenkt Petsch - Die Schlafgestalter das PYRROS Polsterbett. Foto: Petsch - Die Schlafgestalter

Guter Schlaf ist weit mehr als Erholung – er ist auch eine wichtige Zeit für unseren Rücken. Während wir schlafen, sollte unsere Wirbelsäule möglichst natürlich liegen und die Bandscheiben dort Unterstützung erhalten, wo sie benötigt wird. Doch welche Matratze wird den individuellen Bedürfnissen des eigenen Körpers wirklich gerecht? Bei Petsch die Schlafgestalter verbinden wir modernste Messtechnik mit fundierter Fachkompetenz und persönlicher Beratung, um gemeinsam die Schlaflösung zu finden, die optimal zu Ihnen passt.

Ihre Wirbelsäule im Blick – mit dem VITARIO Liegesimulator

Wie liegt Ihre Wirbelsäule tatsächlich? Wo entstehen Druckpunkte, und an welchen Stellen benötigt Ihr Körper besonders viel Unterstützung? Mit dem VITARIO Liegesimulator analysieren wir Ihre Liegeposition präzise und machen sichtbar, worauf es bei Ihrer individuellen Schlaflösung ankommt. So finden wir gemeinsam die Matratze, die zu Ihrem Körper passt und Ihre Wirbelsäule optimal unterstützt. Das Besondere: Diese professionelle Liegeanalyse ist für Sie kostenlos! Denn wir sind überzeugt: Die richtige Matratze sollte nicht dem Zufall überlassen werden.

Zeit für Sie. Beratung, die den Unterschied macht.

Hinter einer guten Schlaflösung steckt mehr als moderne Technik. Es braucht Menschen, die zuhören, die richtigen Fragen stellen und Ihre persönlichen Wünsche verstehen. Genau dafür nimmt sich Mario Schauer Lindström, TÜV-zertifizierter Bettenfachberater, Zeit. „Viele Kunden sind überrascht, wenn sie bei der Liegeanalyse sehen, wie unterschiedlich Matratzen ihren Körper unterstützen können“, weiß er aus seiner Beratungspraxis. Denn was sich im ersten Moment bequem anfühlt, ist nicht automatisch die beste Lösung für den eigenen Rücken. Deshalb verbindet Mario Schauer Lindström moderne Analysetechnik mit seiner Fachkompetenz und einem geschulten Blick für individuelle Bedürfnisse. Gemeinsam mit Ihnen findet er heraus, worauf es bei Ihrer persönlichen Schlaflösung ankommt. Denn guter Schlaf beginnt mit Zuhören, Vertrauen und einer Beratung, die sich ganz Ihnen widmet.

Black Week: Ihr neues Polsterbett geht auf uns!

Vom 11. bis 30. November 2026 wird Ihr Weg zum neuen Schlafgefühl besonders attraktiv: Kaufen Sie zwei Premium-Matratzen und zwei Lattenroste ab einem Mindestbestellwert von 2000 Euro – und wir schenken Ihnen das PYRROS Polsterbett!
Das Beste daran: Auch Ihr neues Bett gestalten Sie ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack. Wählen Sie Kopfteil, Bettfüße und Stofffarbe individuell aus und schaffen Sie sich einen Schlafplatz, der nicht nur durch Komfort, sondern auch optisch begeistert. 
So verbinden Sie eine hochwertige, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Schlafausstattung mit einem stilvollen Polsterbett – und das mit einem Geschenk, das sich sehen lassen kann. 
Ein Besuch auf unserer Homepage www.petsch-schlafgestalter.de lohnt sich ebenfalls: Dort entdecken Sie weitere Inspirationen rund um Ihren individuellen Schlafkomfort.

Machen Sie guten Schlaf zur schönsten Gewohnheit

Gönnen Sie sich die Zeit, die Ihre Schlafqualität verdient. Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen Beratungstermin bei Petsch die Schlafgestalter. 
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und gemeinsam mit Ihnen Ihre perfekte Schlaflösung zu finden!
 


Petsch - Die Schlafgestalter
OT Sülzfeld, Am Still 11,
98617 Meiningen
www.petsch-schlafgestalter.de 
Telefon: 036945 5162105 
Öffnungszeiten:  Di. – Fr. 10 – 18 Uhr & Sa. 9 – 13 Uhr