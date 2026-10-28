Vorteilhaft leben: Wenn Ihr Rücken gut liegt, schläft es sich besser.

Vom 11. bis 30. November 2026 wird Ihr Weg zum neuen Schlafgefühl besonders attraktiv: Kaufen Sie zwei Premium-Matratzen und zwei Lattenroste ab einem Mindestbestellwert von 2000 Euro – und wir schenken Ihnen das PYRROS Polsterbett!

Das Beste daran: Auch Ihr neues Bett gestalten Sie ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack. Wählen Sie Kopfteil, Bettfüße und Stofffarbe individuell aus und schaffen Sie sich einen Schlafplatz, der nicht nur durch Komfort, sondern auch optisch begeistert.

So verbinden Sie eine hochwertige, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Schlafausstattung mit einem stilvollen Polsterbett – und das mit einem Geschenk, das sich sehen lassen kann.

Ein Besuch auf unserer Homepage www.petsch-schlafgestalter.de lohnt sich ebenfalls: Dort entdecken Sie weitere Inspirationen rund um Ihren individuellen Schlafkomfort.