Vorteilhaft leben: Wenn Ihr Rücken gut liegt, schläft es sich besser.

Guter Schlaf ist weit mehr als Erholung – er ist auch eine wichtige Zeit für unseren Rücken. Während wir schlafen, sollte unsere Wirbelsäule möglichst natürlich liegen und die Bandscheiben dort Unterstützung erhalten, wo sie benötigt wird. Doch welche Matratze wird den individuellen Bedürfnissen des eigenen Körpers wirklich gerecht? Bei Petsch die Schlafgestalter verbinden wir modernste Messtechnik mit fundierter Fachkompetenz und persönlicher Beratung, um gemeinsam die Schlaflösung zu finden, die optimal zu Ihnen passt.