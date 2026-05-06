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Vorteilhaft leben Wenn Herz und Seele aus dem Takt geraten!

Eine Patientenveranstaltung im Klinikum Bad Salzungen über Herzrhythmusstörungen und ihre oft unterschätzte Verbindung zur Psyche

Vorteilhaft leben: Wenn Herz und Seele aus dem Takt geraten!
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Dr. med. Ulf Emig bei einem Eingriff im EPU Labor. Foto: Heiko Matz

Herz und Seele stehen in einem engen Dialog – meist unbemerkt, oft unterschätzt. Gerät das Herz aus dem Takt, ist die Verunsicherung groß. Doch was viele nicht wissen: Hinter Herzrhythmusstörungen steckt nicht immer nur eine rein körperliche Ursache. Auch seelische Belastungen können den Herzrhythmus beeinflussen oder bestehende Beschwerden verstärken. Genau hier setzt unsere Patientenveranstaltung an: Sie verbindet moderne Kardiologie mit psychosomatischer Medizin und bietet Betroffenen sowie Interessierten einen verständlichen und ganzheitlichen Einblick in ein komplexes Thema.

Ein weit verbreitetes Phänomen

Herzrhythmusstörungen gehören zu den häufigsten Herzproblemen. Schätzungen zufolge sind Millionen Menschen betroffen – viele davon, ohne es zu wissen. Die Bandbreite reicht von harmlosen Extraschlägen bis hin zu ernsthaften Störungen wie Vorhofflimmern. Mit zunehmendem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit, doch auch jüngere Menschen können betroffen sein.
Typische Symptome sind Herzstolpern, Herzrasen oder ein unregelmäßiger Puls. Manche Betroffene berichten von Schwindel, Atemnot oder einem Engegefühl in der Brust. Andere wiederum spüren kaum etwas – und erfahren erst zufällig von ihrer Erkrankung. Diese Vielfalt macht deutlich: Herzrhythmusstörungen sind nicht nur häufig, sondern auch individuell sehr unterschiedlich.

Moderne Diagnostik – präzise und schonend

Die medizinischen Möglichkeiten zur Diagnose haben sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt. Neben klassischen Verfahren wie dem EKG oder Langzeit-EKG stehen heute hochmoderne Methoden zur Verfügung, die eine präzise Analyse des Herzrhythmus ermöglichen.
Ein besonderer Schwerpunkt unserer kardiologischen Klinik liegt auf dem sogenannten elektrophysiologischen Labor (EPU-Labor). Hier können Herzrhythmusstörungen gezielt untersucht und oft auch direkt behandelt werden. Durch innovative Technologien lassen sich selbst komplexe Rhythmusstörungen exakt lokalisieren und individuell therapieren – häufig minimalinvasiv und mit kurzen Erholungszeiten für die Patienten.

Vielfältige Therapiemöglichkeiten

Die Behandlung von Herzrhythmusstörungen ist so vielfältig wie ihre Ursachen. Sie reicht von medikamentösen Therapien über Katheterablationen bis hin zum Einsatz von Herzschrittmachern oder Defibrillatoren. Ziel ist es immer, den natürlichen Herzrhythmus wiederherzustellen oder zu stabilisieren und die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern.

Moderne Verfahren, schonende Eingriffe

Dank moderner Verfahren können viele Eingriffe heute schonend durchgeführt werden. Insbesondere die Katheterablation hat sich als effektive Methode etabliert, bei der störende elektrische Impulse im Herzen gezielt verödet werden. Unsere Klinik setzt hierbei auf innovative Techniken und langjährige Expertise, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.

Wenn die Seele das Herz beeinflusst

Doch nicht immer liegt die Ursache allein im Herzen. Stress, Angst, innere Anspannung oder seelische Belastungen können den Herzrhythmus ebenfalls aus dem Gleichgewicht bringen. Viele Betroffene erleben ihre Beschwerden gerade in belastenden Lebensphasen intensiver – ein Hinweis darauf, wie eng Körper und Psyche miteinander verbunden sind.
Hier kommt die psychosomatische Medizin ins Spiel. Sie betrachtet den Menschen ganzheitlich und nimmt sowohl körperliche als auch seelische Faktoren in den Blick. In unserer Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie werden Patientinnen und Patienten dabei unterstützt, die Zusammenhänge zwischen emotionalem Erleben und körperlichen Symptomen besser zu verstehen und neue Wege im Umgang mit Belastungen zu finden.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit – ein entscheidender Vorteil

Ein besonderes Merkmal unserer Einrichtung ist die enge Zusammenarbeit zwischen Kardiologie und Psychosomatik. Bei Bedarf arbeiten die Fachärzte beider Disziplinen Hand in Hand, um eine umfassende Diagnostik und individuell abgestimmte Therapie zu ermöglichen.
Diese interdisziplinäre Herangehensweise bietet einen großen Vorteil: Während die Kardiologie die organischen Ursachen abklärt und behandelt, hilft die Psychosomatik dabei, mögliche seelische Einflussfaktoren zu erkennen und zu bearbeiten. So entsteht ein ganzheitliches Behandlungskonzept, das den Menschen in seiner Gesamtheit berücksichtigt. 

Moderne Kardiologie und psychosomatische Medizin – zwei Seiten einer Medaille

Im Rahmen unserer Patientenveranstaltung erhalten Sie Einblicke aus beiden Fachrichtungen. „Wenn Herz und Seele aus dem Takt geraten!“ – richtet sich an Betroffene, Angehörige und alle, die mehr über das Zusammenspiel von Herz und Psyche erfahren möchten. Neben den Vorträgen besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und mit den Experten ins Gespräch zu kommen.

Wissen vermitteln, Ängste abbauen

Unser Ziel ist es, medizinisches Wissen verständlich zu vermitteln, Ängste abzubauen und neue Perspektiven aufzuzeigen. Denn wer seine Beschwerden besser versteht, kann aktiv zu seiner Gesundheit beitragen.
Wir laden Sie herzlich ein, sich umfassend zu informieren und neue Impulse für Ihre Gesundheit mitzunehmen. Erleben Sie, wie moderne Medizin und ganzheitliches Denken zusammenwirken – und entdecken Sie, wie Herz und Seele wieder in Einklang gebracht werden können. Denn Gesundheit beginnt dort, wo wir den Menschen als Ganzes sehen.
Wir freuen uns darauf, Sie bei unserer Veranstaltung begrüßen zu dürfen.                                                                                                            Klinikum Bad Salzungen


TALK IM KLINIKUM

Wenn Herz und Seele aus dem Takt geraten!
Mittwoch, 20. Mai 2026

Führungen in der Psychosomatischen Klinik in kleinen Gruppen (max. 10 bis 12 Teilnehmer)
16.15 Uhr / 16.45 Uhr / 17.15 Uhr
Wir bitten um vorherige Anmeldung am Empfang (Tel. 03695-640)

Vorträge in der Cafeteria des Klinikums 18 bis 19.30 Uhr
 

"Behandlung von Herzthythmusstörungen - wenn das Herz aus dem Takt gerät"
Dr. med. Ulf Emig
Facharzt für Innere Medizin, Schwerpunkt Kardiologie
Chefarzt der Klinik für Innere Medizin II

"Der Rhythmus des Lebens: Wenn die Seele das Herz bewegt"
Katja Welle
Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
Chefärztin der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie

Kontakte: 
Praxis für Innere Medizin/Kardiologie - Tel. 03695/64-4892
Sekretariat Herr Chefarzt Dr. Emig - Tel. 03695/64-6503
Sekretariat Frau Chefärztin Welle - Tel. 03695/64-6603

Klinikum Bad Salzungen
Lindigallee 3
36433 Bad Salzungen
Tel. 03695-640
www.klinikum-badsalzungen.de
 