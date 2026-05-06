Vorteilhaft leben: Wenn Herz und Seele aus dem Takt geraten!

Doch nicht immer liegt die Ursache allein im Herzen. Stress, Angst, innere Anspannung oder seelische Belastungen können den Herzrhythmus ebenfalls aus dem Gleichgewicht bringen. Viele Betroffene erleben ihre Beschwerden gerade in belastenden Lebensphasen intensiver – ein Hinweis darauf, wie eng Körper und Psyche miteinander verbunden sind.

Hier kommt die psychosomatische Medizin ins Spiel. Sie betrachtet den Menschen ganzheitlich und nimmt sowohl körperliche als auch seelische Faktoren in den Blick. In unserer Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie werden Patientinnen und Patienten dabei unterstützt, die Zusammenhänge zwischen emotionalem Erleben und körperlichen Symptomen besser zu verstehen und neue Wege im Umgang mit Belastungen zu finden.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit – ein entscheidender Vorteil

Ein besonderes Merkmal unserer Einrichtung ist die enge Zusammenarbeit zwischen Kardiologie und Psychosomatik. Bei Bedarf arbeiten die Fachärzte beider Disziplinen Hand in Hand, um eine umfassende Diagnostik und individuell abgestimmte Therapie zu ermöglichen.

Diese interdisziplinäre Herangehensweise bietet einen großen Vorteil: Während die Kardiologie die organischen Ursachen abklärt und behandelt, hilft die Psychosomatik dabei, mögliche seelische Einflussfaktoren zu erkennen und zu bearbeiten. So entsteht ein ganzheitliches Behandlungskonzept, das den Menschen in seiner Gesamtheit berücksichtigt.

Moderne Kardiologie und psychosomatische Medizin – zwei Seiten einer Medaille

Im Rahmen unserer Patientenveranstaltung erhalten Sie Einblicke aus beiden Fachrichtungen. „Wenn Herz und Seele aus dem Takt geraten!“ – richtet sich an Betroffene, Angehörige und alle, die mehr über das Zusammenspiel von Herz und Psyche erfahren möchten. Neben den Vorträgen besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und mit den Experten ins Gespräch zu kommen.

Wissen vermitteln, Ängste abbauen

Unser Ziel ist es, medizinisches Wissen verständlich zu vermitteln, Ängste abzubauen und neue Perspektiven aufzuzeigen. Denn wer seine Beschwerden besser versteht, kann aktiv zu seiner Gesundheit beitragen.

Wir laden Sie herzlich ein, sich umfassend zu informieren und neue Impulse für Ihre Gesundheit mitzunehmen. Erleben Sie, wie moderne Medizin und ganzheitliches Denken zusammenwirken – und entdecken Sie, wie Herz und Seele wieder in Einklang gebracht werden können. Denn Gesundheit beginnt dort, wo wir den Menschen als Ganzes sehen.

Wir freuen uns darauf, Sie bei unserer Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Klinikum Bad Salzungen



TALK IM KLINIKUM

Wenn Herz und Seele aus dem Takt geraten!

Mittwoch, 20. Mai 2026

Führungen in der Psychosomatischen Klinik in kleinen Gruppen (max. 10 bis 12 Teilnehmer)

16.15 Uhr / 16.45 Uhr / 17.15 Uhr

Wir bitten um vorherige Anmeldung am Empfang (Tel. 03695-640)

Vorträge in der Cafeteria des Klinikums 18 bis 19.30 Uhr



"Behandlung von Herzthythmusstörungen - wenn das Herz aus dem Takt gerät"

Dr. med. Ulf Emig

Facharzt für Innere Medizin, Schwerpunkt Kardiologie

Chefarzt der Klinik für Innere Medizin II

"Der Rhythmus des Lebens: Wenn die Seele das Herz bewegt"

Katja Welle

Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie

Chefärztin der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie

Kontakte:

Praxis für Innere Medizin/Kardiologie - Tel. 03695/64-4892

Sekretariat Herr Chefarzt Dr. Emig - Tel. 03695/64-6503

Sekretariat Frau Chefärztin Welle - Tel. 03695/64-6603

Klinikum Bad Salzungen

Lindigallee 3

36433 Bad Salzungen

Tel. 03695-640

www.klinikum-badsalzungen.de

