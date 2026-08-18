Haben Sie schon bemerkt, wie viel früher es inzwischen dunkel wird? Ab Ende August werden die Abende spürbar kürzer. Wenn Sie dann mit dem Fahrrad nach Hause fahren, einkaufen gehen oder abends noch den Hund ausführen, sind Sie häufiger in der Dämmerung unterwegs. Gerade dann hilft Ihnen ein gutes Gehör dabei, aufmerksam und unbeschwert unterwegs zu sein – auch wenn Ihnen das im Alltag selten bewusst ist.

Auch Frau Berger radelt am frühen Abend nach Hause, während sich von hinten ein anderer Radfahrer nähert und klingelt. Sie bemerkt es erst spät – ein Moment, den viele Menschen kennen, ohne ihn gleich mit dem eigenen Gehör in Verbindung zu bringen. Auch das leise Klicken des Blinkers am Auto oder das Signal an der Fußgängerampel fallen ihr inzwischen seltener auf. Oft sind es Angehörige, die so etwas zuerst bemerken und liebevoll darauf hinweisen. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Ein nachlassendes Hörvermögen betrifft zuerst die hohen Töne – dort liegen Fahrradklingeln, Signaltöne und Warnsignale. Im Hellen gleichen die Augen das oft unbewusst aus. Sobald es dunkler wird, übernehmen Ihre Ohren einen größeren Teil dieser Aufgabe. Wer gut hört, bleibt dann automatisch aufmerksamer unterwegs – bei nahenden Autos, Hupsignalen oder einem Rettungswagen mit Blaulicht.

Moderne Hörgeräte unterstützen Sie dabei: Sie heben Warntöne hervor und dämpfen störenden Lärm, sodass herannahende Fahrzeuge, Klingeln und Signale zuverlässig zu Ihnen durchdringen. Im Gespräch mit anderen bleiben sie dabei unauffällig.



Diskrete Technik, die den Alltag erleichtert

Besonders diskret sind moderne Mini-Hörgeräte wie das Signia Pure Charge&Go BCT IX. Es sitzt klein und dezent hinter Ihrem Ohr, wird über einen Akku betrieben und lässt sich per Bluetooth mit nahezu jedem Smartphone verbinden, sodass Anrufe, Musik oder Fernsehton direkt zu Ihnen kommen. Der Akku hält bis zu 54 Stunden, das mobile Ladeetui ermöglicht bis zu drei zusätzliche Ladungen unterwegs. So passt sich das Hörgerät flexibel Ihrem Alltag an, ohne dass es im Gespräch auffällt.



Wie gut hören Sie wirkllich?

Nutzen Sie den Übergang in die dunklere Jahreszeit für einen kostenlosen Hörtest bei Hörgeräte Möckel – ganz unbeschwert und ohne Risiko. Eine Fachkraft wirft mit einem kleinen Gerät, dem Otoskop, einen Blick in Ihren Gehörgang, um mögliche Ursachen wie Ohrenschmalz auszuschließen. Anschließend ermittelt der eigentliche Hörtest, wie leise Töne Sie in verschiedenen Frequenzen noch wahrnehmen, gemessen in Dezibel und für jedes Ohr einzeln.

Ergänzend zeigt ein Sprachtest, wie gut Sie Wörter auch bei Hintergrundgeräuschen verstehen, ähnlich wie im belebten Straßenverkehr. So erhalten Sie ein klares Bild davon, wo Ihr Gehör heute steht – der erste Schritt zu mehr Lebensqualität im Alltag.

Vereinbaren Sie jetzt ganz unkompliziert Ihren persönlichen Beratungstermin – telefonisch oder online unter www.hoergeraete-moeckel.de/termin.