Vorteilhaft leben: Was Möbel mit der Luft in Ihrem Zuhause machen

Frische Luft verbindet man meist mit regelmäßigem Lüften oder Zimmerpflanzen. Doch auch die Einrichtung eines Raumes kann Einfluss auf das Wohnklima haben. Denn Möbel bestehen nicht nur aus Holz. Je nach Bauweise kommen unterschiedliche Werkstoffe, Klebstoffe, Lacke oder Beschichtungen zum Einsatz.



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Insbesondere Möbel aus Holzwerkstoffen enthalten häufig Bindemittel und Kleber. Hochwertige Produkte erfüllen zwar strenge gesetzliche Vorgaben und Emissionsgrenzwerte, dennoch achten immer mehr Menschen bewusst auf Materialien, die möglichst emissionsarm verarbeitet wurden. Gerade Familien mit kleinen Kindern oder Allergiker beschäftigen sich zunehmend mit diesem Thema.

Massivholzmöbel bieten hier eine interessante Alternative. Sie bestehen überwiegend aus einem natürlichen Werkstoff und kommen, je nach Konstruktion und Oberflächenbehandlung, häufig mit deutlich weniger Klebeverbindungen aus als viele industriell gefertigte Möbel. Natürliche Öle oder Wachse können zudem eine Alternative zu stark beschichteten Oberflächen sein.

„Unsere Kunden fragen heute längst nicht mehr nur nach Design oder Stauraum“, berichtet Daniel Witter, Geschäftsführer der Tischlerei Treppen Zimmermann in Suhl. „Viele möchten wissen, welche Materialien verarbeitet werden und wie sich diese auf das Wohngefühl auswirken. Dieses Bewusstsein ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen.“