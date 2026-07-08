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  6. Was Möbel mit der Luft in Ihrem Zuhause machen

Vorteilhaft leben Was Möbel mit der Luft in Ihrem Zuhause machen

Warum Material und Verarbeitung beim Wohnen eine größere Rolle spielen, als viele denken.

Vorteilhaft leben: Was Möbel mit der Luft in Ihrem Zuhause machen
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Firmensitz Treppen-Zimmermann im Gewerbegebiet auf dem Suhler Friedberg. Foto: Lars Lützkendorf

Frische Luft verbindet man meist mit regelmäßigem Lüften oder Zimmerpflanzen. Doch auch die Einrichtung eines Raumes kann Einfluss auf das Wohnklima haben. Denn Möbel bestehen nicht nur aus Holz. Je nach Bauweise kommen unterschiedliche Werkstoffe, Klebstoffe, Lacke oder Beschichtungen zum Einsatz.

Natürlich Wohnen
Insbesondere Möbel aus Holzwerkstoffen enthalten häufig Bindemittel und Kleber. Hochwertige Produkte erfüllen zwar strenge gesetzliche Vorgaben und Emissionsgrenzwerte, dennoch achten immer mehr Menschen bewusst auf Materialien, die möglichst emissionsarm verarbeitet wurden. Gerade Familien mit kleinen Kindern oder Allergiker beschäftigen sich zunehmend mit diesem Thema.
Massivholzmöbel bieten hier eine interessante Alternative. Sie bestehen überwiegend aus einem natürlichen Werkstoff und kommen, je nach Konstruktion und Oberflächenbehandlung, häufig mit deutlich weniger Klebeverbindungen aus als viele industriell gefertigte Möbel. Natürliche Öle oder Wachse können zudem eine Alternative zu stark beschichteten Oberflächen sein.
„Unsere Kunden fragen heute längst nicht mehr nur nach Design oder Stauraum“, berichtet Daniel Witter, Geschäftsführer der Tischlerei Treppen Zimmermann in Suhl. „Viele möchten wissen, welche Materialien verarbeitet werden und wie sich diese auf das Wohngefühl auswirken. Dieses Bewusstsein ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen.“

Nachhaltigkeit als Verkaufsargument
Für die Tischlerei spielt deshalb nicht nur die handwerkliche Qualität eine Rolle. Ebenso wichtig sind sorgfältig ausgewählte Materialien und eine Verarbeitung, die Langlebigkeit mit einem angenehmen Wohnklima verbindet. Denn ein Möbelstück soll nicht nur viele Jahre halten, sondern auch dauerhaft Freude bereiten. Hinzu kommt ein weiterer Aspekt: Nachhaltigkeit. Wer auf hochwertige Möbel setzt, entscheidet sich oft gegen kurzlebige Wegwerfprodukte. Maßgefertigte Einrichtungen begleiten ihre Besitzer häufig über Jahrzehnte und können bei Bedarf sogar aufgearbeitet oder angepasst werden. Das schont Ressourcen und reduziert langfristig den Bedarf an Neuanschaffungen.

Qualität und Langlebigkeit
Am Ende geht es um mehr als schönes Wohnen. Es geht darum, Räume zu schaffen, in denen man sich Tag für Tag wohlfühlt. Mit Möbeln, die nicht nur optisch überzeugen, sondern auch durch ihre Materialien, ihre Qualität und ihre Langlebigkeit.

Kontakt:
Treppen-Zimmermann
Schützenstraße 18
98527 Suhl
Tel.: 0 36 81 / 80 94 5
Fax: 0 36 81 / 80 94 6
Mail: info@treppen-zimmermann.com
Web: www.treppen-zimmermann.com
 