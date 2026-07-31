Vorteilhaft leben: Warum 6 Jahre auf neue Hörgeräte warten?



Moderne Hörsysteme werden kontinuierlich weiterentwickelt und bieten von Generation zu Generation Verbesserungen – etwa bei der Sprachverständlichkeit in geräuschvollen Umgebungen, der automatischen Anpassung an unterschiedliche Hörsituationen oder der Vernetzung mit Smartphone, Fernseher und weiteren digitalen Geräten. Mit dem Premium Service+ müssen Hörgeräteträger nicht bis zum Ende des üblichen Versorgungszeitraums warten, um von diesen Neuerungen zu profitieren. Auch Veränderungen des Hörvermögens, des Berufsalltags oder der persönlichen Lebenssituation können früher berücksichtigt werden. So lässt sich die Hörversorgung regelmäßig an die aktuellen Anforderungen anpassen. Ergänzt wird der Premium Service+ durch weitere Leistungen wie abgesicherte Reparaturen sowie eine kontinuierliche Betreuung durch die Hörakustiker vor Ort. So entsteht eine langfristige Versorgung mit einem Höchstmaß an Sicherheit, Planbarkeit und persönlichem Service. Vereinbaren Sie einen Termin bei Hörmeister Hörakustik in Sonneberg unter Tel. 03675/4699158 oder in Suhl unter Tel. 03681/8044296 und informieren Sie sich persönlich über Ihre Möglichkeiten eines früheren Wechsels und finden gemeinsam die passende Lösung für Ihre Hörbedürfnisse.