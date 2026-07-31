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  6. Warum 6 Jahre auf neue Hörgeräte warten?

Vorteilhaft leben Warum 6 Jahre auf neue Hörgeräte warten?

Bei Hörmeister Hörakustik geht das jetzt auch schon früher.

Vorteilhaft leben: Warum 6 Jahre auf neue Hörgeräte warten?
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Individuell angepasst und technologisch auf dem neuesten Stand: Hörmeister Hörakustik ermöglicht mit dem Premium Service+ einen frühzeitigen Wechsel auf moderne Hörsysteme. Foto: Otoplstik

Ein gutes Hörvermögen trägt wesentlich zur Lebensqualität bei. Gespräche mit Familie und Freunden, Musik oder die Geräusche des Alltags – all das verbindet Menschen mit ihrer Umgebung. Umso wichtiger ist eine Hörversorgung, die nicht nur individuell angepasst wird, sondern auch mit den technischen Entwicklungen Schritt hält. Genau hier setzt Hörmeister Hörakustik an. In den Fachgeschäften steht die persönliche Beratung im Mittelpunkt.


Nach einer ausführlichen Analyse des Hörvermögens wird gemeinsam mit ihren Kunden die passende Hörlösung ausgewählt. Dabei spielen neben der Hörminderung auch die persönlichen Lebensgewohnheiten, berufliche Anforderungen und individuelle Wünsche eine wichtige Rolle. Für ausgewählte ReSound-Hörsysteme bietet Hörmeister Hörakustik den Premium Service+ an.
Das Besondere daran: Während der reguläre Versorgungszeitraum für Hörgeräte üblicherweise sechs Jahre beträgt, ermöglicht dieses Servicekonzept bereits nach drei Jahren den Wechsel auf ein neues Hörsystem. Gerade angesichts der rasanten technischen Entwicklung ist dies ein spürbarer Vorteil.


Moderne Hörsysteme werden kontinuierlich weiterentwickelt und bieten von Generation zu Generation Verbesserungen – etwa bei der Sprachverständlichkeit in geräuschvollen Umgebungen, der automatischen Anpassung an unterschiedliche Hörsituationen oder der Vernetzung mit Smartphone, Fernseher und weiteren digitalen Geräten. Mit dem Premium Service+ müssen Hörgeräteträger nicht bis zum Ende des üblichen Versorgungszeitraums warten, um von diesen Neuerungen zu profitieren. Auch Veränderungen des Hörvermögens, des Berufsalltags oder der persönlichen Lebenssituation können früher berücksichtigt werden. So lässt sich die Hörversorgung regelmäßig an die aktuellen Anforderungen anpassen. Ergänzt wird der Premium Service+ durch weitere Leistungen wie abgesicherte Reparaturen sowie eine kontinuierliche Betreuung durch die Hörakustiker vor Ort. So entsteht eine langfristige Versorgung mit einem Höchstmaß an Sicherheit, Planbarkeit und persönlichem Service. Vereinbaren Sie einen Termin bei Hörmeister Hörakustik in Sonneberg unter Tel. 03675/4699158 oder in Suhl unter Tel. 03681/8044296 und informieren Sie sich persönlich über Ihre Möglichkeiten eines früheren Wechsels und finden gemeinsam die passende Lösung für Ihre Hörbedürfnisse.

Hörmeister Hörakustik – Sonneberg
Gustav-König-Str. 20
96515 Sonneberg
oder
Hörmeister Hörakustik –  Suhl
Friedrich-König-Str.  14
98527 Suhl 
www.hoermeister-hoerakustik.de