Die Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe, Sevim Resit, die Leitende Hebamme Karoline Albrecht und ihre Teams stehen in engem fachlichem Austausch mit der Kinderklinik. Bei Bedarf können Kinderärztinnen und Kinderärzte in die Betreuung der Neugeborenen einbezogen werden. Eingespielte Abläufe und kurze Wege sind dabei von besonderer Bedeutung.

Als zertifizierte Babyfreundliche Perinatalklinik legt das Klinikum großen Wert auf den frühen Kontakt zwischen Eltern und Kind, die Unterstützung beim Stillen sowie eine familienorientierte Betreuung. Ergänzt wird das Angebot durch einen hebammengeleiteten Kreißsaal. Hier können Frauen mit einer unkomplizierten Schwangerschaft und ohne erkennbare Risiken ihre Geburt eigenverantwortlich durch Hebammen begleiten lassen. Die ärztliche Versorgung steht bei Bedarf zur Verfügung.

Auch Frühgeborene ab der 32. Schwangerschaftswoche können am Helios Klinikum Meiningen medizinisch betreut werden. Damit verbindet das Haus eine individuelle Geburtshilfe mit kinderärztlicher Kompetenz unter einem Dach.