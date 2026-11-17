Seit Mitte November leitet Svetlana Shopova-Mircheva die Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde am Helios Klinikum Meiningen. Mit ihr hat eine erfahrene Ärztin aus den eigenen Reihen die Leitung der Kinderklinik übernommen.
Die Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunkt Neonatologie ist seit 2020 am Meininger Klinikum tätig, zuletzt als Leitende Oberärztin. Sie verfügt über langjährige Erfahrung in der Versorgung von Früh- und Neugeborenen.
Als Chefärztin verantwortet sie die gesamte Kinder- und Jugendmedizin. Ein besonderer Schwerpunkt bleibt die Betreuung der jüngsten Patienten gemeinsam mit der Geburtshilfe.