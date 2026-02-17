Vorteilhaft leben: Starke Netzwerk-Partner für Ihre Augengesundheit

„Sehen bewahren heißt Vorsorge ernst nehmen: Deshalb arbeiten wir jetzt mit einem spezialisierten Gesundheitsdienstleister zusammen, dessen Netzwerk aus Augenärzten unsere DSGVO-konformen Messdaten fachärztlich auswertet. So schaffen wir zusätzliche Sicherheit für die Menschen in unserer Region – durch frühzeitige Erkennung möglicher Auffälligkeiten“, sagt Dipl.-Ing. Kai Michael Wolf, Geschäftsführer der KOLBE Optik GmbH. Mirantus Health ist eines der führenden Gesundheitsunternehmen in Deutschland, das sich darauf spezialisiert hat, den Zugang zur Augenuntersuchungsversorgung flächendeckend zu verbessern. Mirantus wurde dafür bereits 2023 vom Handelsblatt und der Techniker Krankenkasse im Rahmen des Health-i-Awards unter die Top-10 innovativsten Gesundheitsunternehmen in Deutschland gewählt.

Bei KOLBE Optik werden Ihre Augen mit modernsten Geräten untersucht. Dadurch können frühzeitig Veränderungen des Sehens und der Augenstruktur erkannt werden. Eine Augenärztin oder ein Augenarzt erhält digital alle Messergebnisse und wertet sie aus.

Die Ergebnisse der Untersuchung erhalten Sie innerhalb von 24 bis 72 Stunden per E-Mail. Sie bekommen eine fundierte Einschätzung Ihrer Augengesundheit mit Vorschlägen für das weitere Vorgehen. Eine gesicherte Diagnose wird nicht gestellt. Sollte eine weitere Behandlung nötig sein, unterstützt Mirantus Sie aktiv dabei, einen Termin in einer augenärztlichen Praxis zu vereinbaren.