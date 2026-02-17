 
Wenn Sie Ihre Augen regelmäßig kontrollieren lassen, können mögliche Auffälligkeiten und Veränderungen frühzeitig erkannt werden. KOLBE Optik in Bad Salzungen gehört dem Mirantus Health Netzwerk an und bietet Ihnen jetzt moderne Augen-Checks direkt vor Ort mit digitalem Auswertungsbericht und schneller regionaler Weiterversorgung.

Vorteilhaft leben: Starke Netzwerk-Partner für Ihre Augengesundheit
KOLBE Optik in Bad Salzungen gehört dem Mirantus Health Netzwerk an und bietet Ihnen jetzt moderne Augen-Checks direkt vor Ort. Foto: Mirantus/Kolbe Optik

„Sehen bewahren heißt Vorsorge ernst nehmen: Deshalb arbeiten wir jetzt mit einem spezialisierten Gesundheitsdienstleister zusammen, dessen Netzwerk aus Augenärzten unsere DSGVO-konformen  Messdaten fachärztlich auswertet. So schaffen wir zusätzliche Sicherheit für die Menschen in unserer Region – durch frühzeitige Erkennung möglicher Auffälligkeiten“, sagt Dipl.-Ing. Kai Michael Wolf, Geschäftsführer der KOLBE Optik GmbH. Mirantus Health ist eines der führenden Gesundheitsunternehmen in Deutschland, das sich darauf spezialisiert hat, den Zugang zur Augenuntersuchungsversorgung  flächendeckend zu verbessern. Mirantus wurde dafür bereits 2023 vom Handelsblatt und der Techniker Krankenkasse im Rahmen des Health-i-Awards unter die Top-10 innovativsten Gesundheitsunternehmen in Deutschland gewählt.
Bei KOLBE Optik werden Ihre Augen mit modernsten Geräten untersucht. Dadurch können frühzeitig Veränderungen des Sehens und der Augenstruktur erkannt werden. Eine Augenärztin oder ein Augenarzt erhält digital alle Messergebnisse und wertet sie aus. 
Die Ergebnisse der Untersuchung erhalten Sie innerhalb von 24 bis 72 Stunden per E-Mail. Sie bekommen eine fundierte Einschätzung Ihrer Augengesundheit mit Vorschlägen für das weitere Vorgehen.  Eine gesicherte Diagnose wird nicht gestellt. Sollte eine weitere Behandlung nötig sein, unterstützt Mirantus Sie aktiv dabei, einen Termin in einer augenärztlichen Praxis zu vereinbaren. 

Wichtig  für Ihre Teilnahme
• Keine akuten Augenbeschwerden. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an eine augenärztliche Praxis.

Ihre Vorteile auf einen Blick
• Kurze Wartezeiten auf einen Termin  
• Modernste Untersuchungsgeräte Untersuchungsergebnisse innerhalb von 1 bis 3 Tagen
• Bei Bedarf Unterstützung bei der Vereinbarung eines augenärztlichen Behandlungstermins

So nehmen Sie teil
Die Teilnahme ist freiwillig. Den Termin für die Augen-Untersuchung buchen Sie online auf der Mirantus-Website oder Sie scannen ganz einfach den QR-Code im  Foto ein, um direkt bei KOLBE Optik einen Termin zu vereinbaren.   Nach Bestätigung unterschreiben Sie   eine Teilnahmeerklärung zur besonderen Versorgung. Diese geben Sie dem  Optiker  zurück. Alternativ besteht die Möglichkeit, dass Sie sich über Ihr Smartphone oder ein Tablet durch Scannen eines QR-Codes auf der Teilnahmeerklärung elektronisch in den Vertrag einschreiben.

Bindungsfrist
Während der Teilnahme am Angebot sind Sie an die am Vertrag teilnehmenden Vertragspartner gebunden. Die Teilnahme am Angebot und die Bindungsfrist enden mit dem Erhalt Ihrer Untersuchungsergebnisse bzw. bei abklärungsbedürftigen Fällen mit der Terminanfrage an eine augenärztliche Praxis. Unabhängig davon können Sie Ihre Teilnahme jederzeit beenden, sofern ein wichtiger Grund vorliegt.   Kolbe Optik/Mirantus

Kolbe Optik GmbH
Bad Salzungen
Bahnhofstraße 7
36433 Bad Salzungen
Tel. 03695 62050
E-Mail: info@kolbe-optik.de

Kolbe Optik GmbH
Dermbach
An der Zehnt 3
36466 Dermbach
Tel.: 036964 95059
E-Mail: info@kolbe-optik.de
 