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  6. Sportbrillen als unverzichtbarer Sicherheitsfaktor

Vorteilhaft leben Sportbrillen als unverzichtbarer Sicherheitsfaktor

Sport fordert den ganzen Körper- und besonders die Augen. Wind, Zugluft und hohes Tempo reizen sie oft stärker, als man denkt. Genau deshalb brauchen die Augen besonderen Schutz vor äußeren Einflüssen und vor Verletzungen.

Vorteilhaft leben: Sportbrillen als unverzichtbarer Sicherheitsfaktor
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Die richtige Sportbrille macht jede Fahrt entspannter und schützt die Augen zuverlässig. Foto: Siols X-Kross/Thomas Kujat

Sicherheit und klare Sicht

Für Brillenträger ist eine Sportbrille weit mehr als eine Sehhilfe. Sie ist ein entscheidender Sicherheitsfaktor.
Splitterfreie Fassungen und bruchsichere Gläser sorgen dafür, dass die Brille auch bei Stürzen, Schlägen oder Kollisionen standhält. Kein zusätzliches Risiko für die Augen. stattdessen ein zuverlässiger Schutz der genau dann wirkt, wenn es drauf ankommt. Gleichzeitig schützt die Sportbrille effektiv vor Zugluft.  Sie hält Wind ab, verhindert tränende Augen und bewahrt klare Sicht, auch bei hohem Tempo und wechselnden Wetterbedingungen. Die Augen bleiben entspannt. Der Blick fokussiert, die Reaktion schnell. So entsteht ein Gefühl, das über Komfort hinausgeht. Das sichere Wissen jederzeit den Überblick zu behalten. Für Brillenträger bedeutet das Freiheit ohne Risiko, Leistung ohne Ablenkung.

Siols X-Kross –  Modulare Sportbrille mit integrierter Sehstärke


Die Siols X-Kross ist eine technisch ausgereifte Sportbrille für Brillenträger, die klare Sicht, hohen Tragekomfort und Sicherheit in einem modularem System vereint.
Eine optimierte Belüftungskonstruktion reduziert effektiv das Beschlagen der Gläser und sorgt für dauerhaft klare Sicht, auch bei hoher körperlicher Belastung oder Temperaturwechseln. 
Für zusätzliche Sicherheit sorgt die Verwendung hochwertiger, schlagfester Materialien, die die Augen zuverlässig vor äußeren Einwirkungen schützen. Wechselbare Scheiben ermöglichen die Anpassung an unterschiedliche Licht- und Wetterbedingungen. 
Der integrierte Panoramaclip unterstützt eine natürliche Rundumsicht auch bei seitlichen Blickbewegungen. Die Siols X-Kross erfüllt alle zentralen Anforderungen moderner Sportoptik: präzise Sicht, zuverlässiger Halt und ein hohes Maß an Schutz. Sie eignet sich für zahlreiche Sportarten – von Radsport und Laufen bis hin zum Wintersport. 
Entdecken Sie die vielen  Vorteile der Siols X‑Kross bei einer persönlichen Beratung bei Egloff-Optik in Zella-Mehlis.


Egloff-Optik
Hauptstraße 4 
(Markt Mehlis)
98544 Zella-Mehlis
Tel.: 03682/42895
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