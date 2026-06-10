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Vorteilhaft leben Sommer, Spiel und Genuss in Waffenrod

Die Bergbaude  ist der perfekte Ausflugstipp für Familien, die Natur und gutes Essen verbinden möchten.

Vorteilhaft leben: Sommer, Spiel und Genuss in Waffenrod
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Die Bergbaude in Waffenrod setzt auf ein familienfreundliches Konzept mit regionaler Küche. Foto: Bergbaude Waffenrod

Bald beginnen die Sommerferien – und viele Familien zieht es hinaus ins Grüne, am besten dorthin, wo Erholung, gutes Essen und Kinderfreundlichkeit zusammenkommen. 
Ein Ziel, das all das vereint, ist das Restaurant Bergbaude bei Waffenrod. Nur sechs Kilometer von der A73 (Abfahrt Eisfeld) entfernt, liegt die  Bergbaude  idyllisch auf den sanften Hügeln des Thüringer Waldes  – schnell erreichbar und doch mitten in der Natur. 
Besonders Familien finden hier beste Bedingungen. Das Konzept ist bewusst auf große und kleine Gäste ausgelegt. Kinder sind nicht nur willkommen, sondern stehen im Mittelpunkt. Das Team geht aufmerksam und herzlich auf sie ein.

Fantasievolle und  bunte Überbrückung
Schon während der Wartezeit kommt keine Langeweile auf. Am Tisch liegen Stifte und Malvorlagen bereit, sodass die Kleinen kreativ werden können. Auch die Speisekarte ist durchdacht – mit einer eigenen Kinderkarte, die auf echte Kinder-Klassiker setzt und bewusst auf lieblos zusammengestellte Gerichte verzichtet.  Der große Abenteuer-Spielplatz lädt zum Toben, Klettern und Entdecken ein – ideal, um sich vor oder nach dem Essen auszupowern. Bei schönem Wetter sorgt außerdem die Sommerrodelbahn mit ihren ca. 420 Metern für echten Spaß. 

Eis geht immer
Zum Abschluss darf natürlich etwas Süßes nicht fehlen. Ein leckerer Eisbecher mit Thüringer Eis oder ein hausgebackenen Crêpe rundet den Familienausflug ab und sorgt bei den jüngsten Gästen für strahlende Augen. Währenddessen genießen die Eltern die Küche der Bergbaude.  Serviert werden Thüringer Spezialitäten, saisonale Gerichte und sogar köstliche ayurvedische Highlights – alles frisch zubereitet, regional und ohne Convenience-Produkte. Getreu dem Motto „Natur trifft Genuss“ steht ehrliche, handgemachte Küche im Fokus.

Wohlfühlcharakter  mit Ausblick
Auch das Ambiente trägt zum Wohlfühlen bei. Natürliche Materialien und eine warme, gemütliche Einrichtung sowie der neu gebaute Wintergarten und die Terrasse  schaffen eine Atmosphäre, in der sich Familien sofort zuhause fühlen. Der Ausblick ins fränkische  Land, zu den Gleichbergen oder  bis in die Rhön bleibt noch lange in Erinnerung.  Ob als Wochenendausflug, Kindergeburtstag oder entspannter Nachmittag – die Bergbaude in Waffenrod spricht Familien mit Kindern jeden Alters an und gewinnt viele Stammgäste. „Wir lieben unsere Stammgäste, aber wir freuen uns auch über jede neue Familie, die den Weg zu uns findet“, sagt Inhaber Melanie Peter-Memm. Und ergänzt: „Wir sind ein Familienbetrieb mit Herz. Das merken unsere Gäste – vom ersten Moment an.“

Kontakt:
Restaurant  Bergbaude
Zum Burgberg 1
98673 Eisfeld  
OT Waffenrod / Hinterrod
Reservierung:
Tel: 03686 / 61890-17
E-Mail: kontakt@restaurant-bergbaude.de
Mehr Infos unter: 
www.restaurantbergbaude.de