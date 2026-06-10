Vorteilhaft leben: Sommer, Spiel und Genuss in Waffenrod

Wohlfühlcharakter mit Ausblick

Auch das Ambiente trägt zum Wohlfühlen bei. Natürliche Materialien und eine warme, gemütliche Einrichtung sowie der neu gebaute Wintergarten und die Terrasse schaffen eine Atmosphäre, in der sich Familien sofort zuhause fühlen. Der Ausblick ins fränkische Land, zu den Gleichbergen oder bis in die Rhön bleibt noch lange in Erinnerung. Ob als Wochenendausflug, Kindergeburtstag oder entspannter Nachmittag – die Bergbaude in Waffenrod spricht Familien mit Kindern jeden Alters an und gewinnt viele Stammgäste. „Wir lieben unsere Stammgäste, aber wir freuen uns auch über jede neue Familie, die den Weg zu uns findet“, sagt Inhaber Melanie Peter-Memm. Und ergänzt: „Wir sind ein Familienbetrieb mit Herz. Das merken unsere Gäste – vom ersten Moment an.“