Vorteilhaft leben: Sommer, Spiel und Genuss in Waffenrod

Bald beginnen die Sommerferien – und viele Familien zieht es hinaus ins Grüne, am besten dorthin, wo Erholung, gutes Essen und Kinderfreundlichkeit zusammenkommen.
Ein Ziel, das all das vereint, ist das Restaurant Bergbaude bei Waffenrod. Nur sechs Kilometer von der A73 (Abfahrt Eisfeld) entfernt, liegt die Bergbaude idyllisch auf den sanften Hügeln des Thüringer Waldes – schnell erreichbar und doch mitten in der Natur.
Besonders Familien finden hier beste Bedingungen. Das Konzept ist bewusst auf große und kleine Gäste ausgelegt. Kinder sind nicht nur willkommen, sondern stehen im Mittelpunkt. Das Team geht aufmerksam und herzlich auf sie ein.