Vorteilhaft leben: So sichern und steigern Sie den Wert Ihrer Immobilie

Für viele sind die eigenen vier Wände der Lebenstraum. Mit Versicherungsfachwirt Michael Specht und Versicherungsfachmann/Immobilienfinanzierer Lukas Oertel aus Hildburghausen sind Sie auf der sicheren Seite.

Als Partner der Württembergischen Versicherung wissen beide, worauf es ankommt, den Wert der eigenen Immobilie langfristig zu sichern und zu steigern – gerade, wenn diese in die Jahre kommt. Auch die veränderten Ansprüche der Bewohner spielen eine zunehmende Rolle, nicht zuletzt mit Blick auf das Älterwerden und die insgesamt steigende Lebenserwartung.

Eine Umfrage von Wüstenrot legt es offen: Ein barrierefreies Badezimmer spielt für 73 % der Befragten die wichtigste Rolle. Die Reduzierung von Barrieren im Eingangs- und Wohnbereich nannten 65 %. Die Verbesserung der Beleuchtungssituation gaben 24 % an, und 22 % wünschen sich den Einbau eines Treppenliftes.

Vor dem Hintergrund der Energiewende wird zudem die Nutzung erneuerbarer Energien für die Immobilie immer wichtiger. Auch hier hat die W & W AG nachgefragt: So planen 45 % der Befragten die Installation einer Photovoltaikanlage, 28 % wollen einen Speicher für den PV-Strom. Eine Solarthermieanlage können sich 25 % vorstellen, und 23 % planen die Nutzung einer Wärmepumpe. Solche Vorhaben brauchen eine solide Finanzierung. Als kompetente Berater stehen Michael Specht und Lukas Oertel an Ihrer Seite, um die besten Möglichkeiten auszuloten. Dazu gehören die realistische Ermittlung des Finanzbedarfs, die Nutzung von Förderprogrammen von Bund, Ländern und Kommunen sowie steuerliche Vorteile, die sich aus den Investitionen ergeben.