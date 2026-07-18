Vorteilhaft leben: Schmerzen im Rücken?

Dauerhafte Rückenschmerzen beeinträchtigen die Lebensqualität. Deshalb ist eine Lösung zur dauerhafte Schmerzlinderung gefragt. Hier kann eine Rückenorthese helfen, die den Rücken entlastet und stabilisiert. Dadurch können die Beschwerden gelindert werden. Wie eine Rückenorthese wirkt, kann man jetzt im Sanitätshaus Angermüller u. Traub in Hildburghausen und Meiningen selbst ausprobieren.
Das Sanitätshaus Angermüller u. Traub lädt im Rahmen seiner Orthesen-Testwoche vom 17. bis 21. August Menschen mit Rückenbeschwerden ein, die Miami LSO™ Rückenorthese kostenlos zu testen und sich von der schmerzlindernden Wirkung zu überzeugen.