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  6. Schmerzen im Rücken?

Vorteilhaft leben Schmerzen im Rücken?

Sanitätshaus Angermüller u. Traub lädt zur Orthesen-Testwoche vom 17. bis 21. August 2026 ein.

Vorteilhaft leben: Schmerzen im Rücken?
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Rückenorthesen können Rückenschmerzen nachhaltig reduzieren. Foto: Össur

Dauerhafte Rückenschmerzen beeinträchtigen die Lebensqualität. Deshalb ist eine Lösung zur dauerhafte Schmerzlinderung gefragt. Hier kann eine Rückenorthese helfen, die den Rücken entlastet und stabilisiert. Dadurch können die Beschwerden gelindert werden. Wie eine Rückenorthese wirkt, kann man jetzt im Sanitätshaus Angermüller u. Traub in Hildburghausen und Meiningen selbst ausprobieren. 
Das Sanitätshaus Angermüller u. Traub lädt im Rahmen seiner Orthesen-Testwoche vom 17. bis 21. August Menschen mit Rückenbeschwerden ein, die Miami LSO™ Rückenorthese kostenlos zu testen und sich von der schmerzlindernden Wirkung zu überzeugen.

Schmerzlinderung  durch Kompression
Die Wirkung der Rückenorthese basiert auf Kompression. Die gurtähnliche Orthese umfasst das Becken und erzeugt eine Kompression. Dies fördert eine entlastende Position der Lendenwirbelsäule. Zudem schützt die Orthese die Lendenwirbelsäule vor ungewollten Bewegungen. 

Orthese für  ein aktives Leben
Das Therapieziel einer Rückenorthese ist, durch Schmerzlinderung mehr Bewegung zu ermöglichen. Denn dies ist entscheidend für einen gesunden Rücken. 
Für ein aktives Leben ist die Miami LSO™ leicht, komfortabel und atmungsaktiv konstruiert. Sie kann bequem unter der Kleidung getragen werden und stört im Alltag nicht.

So läuft ein Orthesen-Test im Sanitätshaus ab
Nach einer persönlichen Beratung und Anpassung der Rückenorthese erfolgt der Test. Beim Sitzen, Aufstehen, Bewegen etc. wird verglichen, ob die Orthese eine Entlastung, Stabilisierung und Schmerzlinderung bringt. Die Fachleute im Sanitätshaus dokumentieren die Ergebnisse. Diese können als Grundlage für das Arztgespräch genutzt werden. Wer von der positiven Wirkung der Orthese überzeugt ist, sollte seine Orthopädin bzw. seinen Orthopäden auf die Verschreibung einer Rückenorthese ansprechen. 

Rückenorthese  gratis testen
Im Rahmen seiner Testwoche stellt das Sanitätshaus Angermüller u. Traub die Miami LSO™ Rückenorthese vor und bietet ausreichend Gelegenheit, diese auszuprobieren. Die Orthopädietechnikerinnen und Orthopädietechniker stehen für eine persönliche Beratung bereit und liefern Tipps zu orthopädischen Hilfsmitteln.

Jetzt Termin sichern  bei:
Sanitätshaus Angermüller u. Traub GmbH
Tel. 03693  840 620
E-Mail: 
ot.empfang@angermueller-traub.de
Schlossparkpassage 6
98646 Hildburghausen
oder
Neu-Ulmer Str. 27
98617 Meiningen
www.angermueller-traub.de 