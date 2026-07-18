Vorteilhaft leben: Schmerzen im Rücken?

Schmerzlinderung durch Kompression

Die Wirkung der Rückenorthese basiert auf Kompression. Die gurtähnliche Orthese umfasst das Becken und erzeugt eine Kompression. Dies fördert eine entlastende Position der Lendenwirbelsäule. Zudem schützt die Orthese die Lendenwirbelsäule vor ungewollten Bewegungen.



Orthese für ein aktives Leben

Das Therapieziel einer Rückenorthese ist, durch Schmerzlinderung mehr Bewegung zu ermöglichen. Denn dies ist entscheidend für einen gesunden Rücken.

Für ein aktives Leben ist die Miami LSO™ leicht, komfortabel und atmungsaktiv konstruiert. Sie kann bequem unter der Kleidung getragen werden und stört im Alltag nicht.