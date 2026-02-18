 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Meiningen

  6. Schlafen Sie wieder richtig gut

Vorteilhaft leben Schlafen Sie wieder richtig gut

Persönliche Schlafberatung & präzise Vermessung – weil Ihr Körper Maßarbeit verdient

Vorteilhaft leben: Schlafen Sie wieder richtig gut
1
Die richtige Matratze sorgt für eine erholsame Nacht. Das ist so wichtig für die Gesundheit. Foto: Vitario

Guter Schlaf ist kein Zufall. Er ist die Grundlage für Gesundheit, Energie und ein starkes Immunsystem. Während wir schlafen, regeneriert sich der Körper, Muskeln entspannen sich und die Abwehrkräfte werden gestärkt – vorausgesetzt, wir liegen wirklich erholt.

Viele Menschen schlafen schlecht, wachen häufig auf oder leiden unter Rücken- und Nackenschmerzen. Oft liegt die Ursache in einer Matratze, die nicht zum Körper passt. Denn jeder Mensch schläft anders, jeder Rücken ist einzigartig.
Bei Petsch – Die Schlafgestalter steht deshalb nicht das Produkt im Mittelpunkt, sondern Sie. In einer persönlichen Beratung nehmen wir uns Zeit, Ihre individuellen Bedürfnisse kennenzulernen. Nur wenn die Wirbelsäule natürlich gelagert wird, kann sich der Körper im Schlaf vollständig regenerieren.
Mit dem Vitario Liegesimulator machen wir sichtbar, was sonst verborgen bleibt: Körperkonturen werden präzise vermessen, Druckpunkte analysiert und Ihr persönliches Liegeprofil ermittelt. Auf dieser Basis empfehlen wir ein Schlafsystem, das optimal unterstützt, entlastet und die Tiefschlafphasen fördert.
„So entsteht keine Kompromisslösung, sondern maßgeschneiderter Schlafkomfort. Und weil sich Bedürfnisse im Laufe des Lebens verändern, bleiben wir auch nach dem Kauf Ihr Ansprechpartner – für dauerhaft gesunden, erholsamen Schlaf.“ – Mario Schauer Lindström, TÜV-zertifizierter Bettenfachberater.

Kontakt:

Petsch – Die Schlafgestalter
Am Still 11  
98617 Meiningen OT Sülzfeld

Tel.: 036945/5162-105
E-Mail: verkauf@petsch-schlafgestalter.de
www.petsch-schlafgestalter.de


Öffnungszeiten:
Di. – Fr.: 10:00 – 18:00 Uhr
Sa.:         09:00 – 13:00 Uhr
 