Vom 15. bis 31. Oktober 2026 heißt es bei uns: Matratzen-Tausch-Tage! Beim Kauf einer neuen Matratze nehmen wir gleich zwei alte Matratzen kostenlos bei Ihnen ab. Und auch die neue Matratze kommt ganz bequem kostenlos zu Ihnen nach Hause – direkt und ohne zusätzlichen Aufwand für Sie. Eine gute Gelegenheit, Ihrer alten Matratze Lebewohl zu sagen, Platz und Ordnung im Schlafzimmer zu schaffen und gleichzeitig für frischen Schlafkomfort zu sorgen.