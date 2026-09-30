Kostenlos vermessen: Ihr Körper zeigt, was er braucht
Individuelle Schlafberatung, modernste Vermessung mit dem VITARIO Liegesimulator und intelligente Lösungen für erholsame Nächte. Gerade bei Bandscheibenproblemen zählt jedes Detail: die stabile Stützung der Lendenwirbelsäule, spürbare Entlastung der Bandscheiben und perfekte Druckverteilung, damit Ihr Rücken nachts wirklich regenerieren kann. Denn die richtige Matratze muss zu Ihrem Körper passen – nicht umgekehrt. Genau deshalb setzen wir bei Petsch – die Schlafgestalter auf ehrliches Zuhören, viel Erfahrung und das Gespür für das, was Ihr Körper wirklich braucht.
Kostenlos vermessen: Ihr Körper zeigt, was er braucht
Wie gut Ihre Matratze wirklich zu Ihnen passt, lässt sich messen. Mit dem VITARIO Liegesimulator analysieren wir Ihre Liegeposition, die Bung Ihrer Wirbelsäule und entstehende Druckpunkte. „Dabei wird sichtbar, an welchen Stellen Ihr Körper Unterstützung benötigt und wo die Matratze nachgeben sollte“, erklärt Schauer Lindström. So entsteht eine fundierte Grundlage für die Auswahl Ihrer Matratze und Unterfederung – individuell abgestimmt auf Ihren Körper. Die Messung ist für Sie kostenlos und unverbindlich.
Technik kann messen – gute Beratung kann zuhören. Mario Schauer Lindström, TÜV-zertifizierter Bettenfachberater, verbindet beides miteinander. Er nimmt sich Zeit, fragt nach Ihren Schlafgewohnheiten und persönlichen Bedürfnissen und wertet gemeinsam mit Ihnen die Messergebnisse aus. Das Ziel ist keine Matratze von der Stange, sondern eine maßgeschneiderte Schlaflösung, bei der Beratung und Produkt wirklich zusammenpassen.
Denn guter Schlaf beginnt nicht im Warenkorb, sondern mit einem Gespräch.
Matratzen-Tausch-Tage: Alte raus, besser schlafen
Vom 15. bis 31. Oktober 2026 heißt es bei uns: Matratzen-Tausch-Tage! Beim Kauf einer neuen Matratze nehmen wir gleich zwei alte Matratzen kostenlos bei Ihnen ab. Und auch die neue Matratze kommt ganz bequem kostenlos zu Ihnen nach Hause – direkt und ohne zusätzlichen Aufwand für Sie. Eine gute Gelegenheit, Ihrer alten Matratze Lebewohl zu sagen, Platz und Ordnung im Schlafzimmer zu schaffen und gleichzeitig für frischen Schlafkomfort zu sorgen.
Treffen Sie uns auf der Messe
Sie möchten uns kennenlernen oder sich zunächst informieren? Dann besuchen Sie uns auch auf der Bauen-Wohnen-Energie in Suhl vom 23. bis 25. Oktober 2026 oder auf der Messe Reisen & Caravan in Erfurt vom 29. Oktober bis 1. November 2026. Und das Beste: Bei Ihrem Messebesuch erhalten Sie einen 10-%-Gutschein auf eine Matratze. Kommen Sie vorbei, lassen Sie sich persönlich beraten und sichern Sie sich Ihren Gutschein für erholsameren Schlaf!
Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin
Am besten erleben Sie den Unterschied selbst: Besuchen Sie unser Bettenstudio und lassen Sie sich persönlich beraten.
Wir nehmen uns Zeit für Sie, vermessen Ihren Körper kostenlos mit VITARIO und finden gemeinsam heraus, welche Schlaflösung zu Ihnen passt.
Petsch - Die Schlafgestalter
OT Sülzfeld, Am Still 11,
98617 Meiningen
www.petsch-schlafgestalter.de
Telefon: 036945 5162105
Öffnungszeiten: Di. – Fr. 10 – 18 Uhr & Sa. 9 – 13 Uhr