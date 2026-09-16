Sie möchten uns kennenlernen oder sich zunächst informieren? Dann besuchen Sie uns auch auf der Bauen-Wohnen-Energie in Suhl vom 23. bis 25. Oktober 2026 oder auf der Messe Reisen & Caravan in Erfurt vom 29. Oktober bis 1. November 2026. Und das Beste: Bei Ihrem Messebesuch erhalten Sie einen 10-%-Gutschein auf eine Matratze. Kommen Sie vorbei, lassen Sie sich persönlich beraten und sichern Sie sich Ihren Gutschein für erholsameren Schlaf!

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