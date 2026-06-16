Der perfekte Schlaf beginnt nicht bei der Matratze – sondern bei Ihnen

Guter Schlaf ist etwas Persönliches. Jeder Mensch schläft anders, bewegt sich anders und hat unterschiedliche Bedürfnisse. Genau deshalb gibt es keine Matratze „von der Stange“, die für jeden passt. In unserem Bettenstudio beginnt die Suche nach besserem Schlaf deshalb nicht mit Produkten, sondern mit Ihnen. Das Herzstück unserer Ausstellungsfläche: der innovative Vitario-Liegesimulator. Mit moderner Messtechnik analysieren wir Ihre Körperkonturen, Ihre Liegeposition und individuelle Bedürfnisse. Die Vermessung erfolgt direkt vor Ort – präzise, unkompliziert und auf Sie abgestimmt.

Das Besondere: Die Matratze wird anschließend exakt an Ihre persönlichen Anforderungen angepasst. So entsteht ein Schlafsystem, das nicht nur bequem ist, sondern sich anfühlt, als wäre es speziell für Sie gemacht. Viele Besucher sind überrascht, wie groß der Unterschied sein kann, wenn die Matratze tatsächlich zum Menschen passt – und nicht umgekehrt. Erleben Sie selbst, wie sich individueller Schlafkomfort anfühlen kann.