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  6. Schlaf neu erleben: Wenn perfekte Erholung mit Zuhören beginnt

Vorteilhaft leben Schlaf neu erleben: Wenn perfekte Erholung mit Zuhören beginnt

Individuelle Schlafberatung, modernste Vermessung mit dem Vitario-Liegesimulator und intelligente Lösungen für erholsame Nächte – auch im Sommer.

Vorteilhaft leben: Schlaf neu erleben: Wenn perfekte Erholung mit Zuhören beginnt
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Mario Schauer Lindström, TÜV-zertifizierter Bettenfachberater. Foto: Petsch - Die Schlafgestalter

Der perfekte Schlaf beginnt nicht bei der Matratze – sondern bei Ihnen
Guter Schlaf ist etwas Persönliches. Jeder Mensch schläft anders, bewegt sich anders und hat unterschiedliche Bedürfnisse. Genau deshalb gibt es keine Matratze „von der Stange“, die für jeden passt. In unserem Bettenstudio beginnt die Suche nach besserem Schlaf deshalb nicht mit Produkten, sondern mit Ihnen. Das Herzstück unserer Ausstellungsfläche: der innovative Vitario-Liegesimulator. Mit moderner Messtechnik analysieren wir Ihre Körperkonturen, Ihre Liegeposition und individuelle Bedürfnisse. Die Vermessung erfolgt direkt vor Ort – präzise, unkompliziert und auf Sie abgestimmt. 
Das Besondere: Die Matratze wird anschließend exakt an Ihre persönlichen Anforderungen angepasst. So entsteht ein Schlafsystem, das nicht nur bequem ist, sondern sich anfühlt, als wäre es speziell für Sie gemacht. Viele Besucher sind überrascht, wie groß der Unterschied sein kann, wenn die Matratze tatsächlich zum Menschen passt – und nicht umgekehrt. Erleben Sie selbst, wie sich individueller Schlafkomfort anfühlen kann.

Zeit statt Verkaufsdruck – Beratung, die wirklich zuhört
Der beste Liegesimulator ersetzt eines nicht: echte persönliche Beratung. Genau hier liegt eine unserer größten Stärken. Mario Schauer Lindström nimmt sich Zeit – und zwar die Zeit, die guter Schlaf verdient. Als TÜV-zertifizierter Bettenfachberater hört er genau hin, stellt die richtigen Fragen und interessiert sich für das, was oft übersehen wird: Schlafgewohnheiten, Beschwerden, persönliche Wünsche oder kleine Details, die später den entscheidenden Unterschied machen können. „Während anderswo oft schnelle Entscheidungen gefragt sind, stehen bei uns Ruhe, Aufmerksamkeit und individuelle Lösungen im Mittelpunkt“, betont Schauer Lindström. Denn guter Schlaf entsteht nicht zwischen zwei Verkaufsgesprächen – sondern dort, wo Menschen ernst genommen werden. Viele Kunden schätzen genau dieses Gefühl: nicht einfach beraten, sondern verstanden zu werden.

Angenehm schlafen – selbst in heißen Nächten
Gerade in den warmen Monaten kennen viele das Problem: Man schläft unruhig, wacht häufiger auf oder findet einfach nicht die richtige Temperatur. Doch moderne Schlaflösungen können genau hier einen spürbaren Unterschied machen. Kühlende Kissen, atmungsaktive Matratzenbezüge und temperaturausgleichende Decken helfen dabei, Hitze besser zu regulieren und ein angenehmes Schlafklima zu schaffen. Innovative Materialien unterstützen die Luftzirkulation und sorgen dafür, dass Wärme und Feuchtigkeit gezielt abgeleitet werden. Das Ergebnis: mehr Frische, mehr Komfort und entspanntere Nächte – selbst bei sommerlichen Temperaturen. In unserer Ausstellung können Sie unterschiedliche Lösungen direkt erleben und vergleichen. Denn oft merkt man erst beim Ausprobieren, was wirklich zu den eigenen Bedürfnissen passt.
Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Termin und erleben Sie individuelle Schlafberatung, moderne Technik und Lösungen, die exakt auf Sie abgestimmt werden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Petsch - Die Schlafgestalter
OT Sülzfeld, Am Still 11,
98617 Meiningen
www.petsch-schlafgestalter.de 
Telefon: 036945 5162105 
Öffnungszeiten:  Di. – Fr. 10 – 18 Uhr & Sa. 9 – 13 Uhr