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Vorteilhaft leben Restaurant Bergbaude: Wo gemeinsame Momente zuhause sind

Zwischen herzlicher Gastfreundschaft, handgemachter Küche und gemütlicher Atmosphäre entsteht ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen und Erinnerungen schaffen.

Vorteilhaft leben: Restaurant Bergbaude: Wo gemeinsame Momente zuhause sind
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Herzliche Gastfreundschaft spielt im Restaurant Bergbaude eine große Rolle. Foto: Restaurant Bergbaude

In einer Zeit, in der der Alltag oft von Terminen, Hektik und digitaler Kommunikation geprägt ist, werden Orte immer wertvoller, an denen Menschen zusammenkommen können. Das Restaurant  Bergbaude in Waffenrod ist genau so ein Ort. Die Bergbaude ist weit mehr als ein Restaurant: Sie ist ein Ort der Begegnung, an dem Familien, liebe Freunde, Kollegen sowie Vereine gemeinsam Zeit verbringen und schöne Erinnerungen schaffen.
„Bei uns geht es nicht nur ums Essen. Es geht um die Momente dazwischen – das Lachen, die Gespräche, das Beisammensein. Dafür haben wir diesen Ort geschaffen“, sagt  Inhaberin der Bergbaude Melanie Peter-Memm.

Gemütlichkeit zum  Ankommen und Verweilen
Schon beim Betreten spüren die Gäste die besondere Atmosphäre. Natürliche Materialien, warme Farben, Kerzenschein  schaffen ein Ambiente, das zum Verweilen einlädt. Die Mischung aus rustikalem Charme und stilvoller Gemütlichkeit sorgt dafür, dass man sich vom ersten Moment an willkommen fühlt.
„Wir wollen, dass sich unsere Gäste wie zu Hause fühlen. Nur dass bei uns der Abwasch wegfällt“, so Peter-Memm.
Die Bergbaude ist dabei nicht nur ein Ort für einen entspannten und romantischen Abend zu zweit. Besonders bei Geburtstagen, Jubiläen und Familienfeiern schätzen Gäste den persönlichen Rahmen und die herzliche Gastfreundschaft. 
Ob im kleinen Kreis oder mit einer größeren Gesellschaft – hier finden besondere Anlässe den passenden Raum.
„Wir haben schon so viele schöne Feiern erlebt. Wenn die Gäste lachen, anstoßen und einfach glücklich sind, ist das für uns der schönste Lohn“, erzählt die Gastgeberin mit einem Lächeln. 
Auch Vereine, Stammtische und Unternehmen nutzen die Bergbaude gerne für gemeinsame Ausflüge oder Betriebsfeiern. 
Die großzügigen Räumlichkeiten, die flexible Tischanordnung und die entspannte Atmosphäre schaffen ideale Bedingungen für kurzweilige Stunden.
„Wir lieben es, wenn die Tische voll sind und alle miteinander ins Gespräch kommen. Da entstehen die schönsten Erinnerungen.“

Frische Küche  mit Leidenschaft
Eine wichtige Rolle spielt dabei natürlich die Küche. Die Bergbaude setzt konsequent auf Frische und Handwerk. Alle Speisen werden ohne Convenience-Produkte zubereitet. Auf der Karte treffen traditionelle Thüringer Klassiker auf ausgewählte ayurvedische Spezialitäten, sodass für unterschiedliche Geschmäcker und Vorlieben etwas dabei ist.
„Gutes Essen bringt Menschen zusammen. Und bei uns ist für jeden etwas dabei – ob bodenständig oder mal was Neues“, meint Melanie Peter-Memm.
Das Team legt großen Wert darauf, dass jedes Gericht mit Sorgfalt und Leidenschaft entsteht.
„Wir kochen, wie wir es zu Hause auch tun würden: mit frischen Zutaten, viel Liebe und ohne Kompromisse. Und das merkt man beim ersten Bissen.“

Ausblick ins fränkische Land 
Ein besonderes Highlight ist der neue Wintergarten. Er verbindet die Behaglichkeit eines geschützten Innenraums mit dem Gefühl, mitten in der Natur zu sitzen. 
Selbst an kühleren oder regnerischen Tagen genießen Gäste den Blick ins fränkische Land und erleben das Gefühl von Freiheit und Weite.  „Regen ist kein Grund, nicht zusammenzukommen. Im Wintergarten haben wir das Gefühl von Weite – aber warm und gemütlich.“
Getragen wird all das von einem Team, das Gastfreundschaft nicht als Pflicht, sondern als Leidenschaft versteht. Persönlicher Service, Aufmerksamkeit und Herzlichkeit prägen den Besuch von der Begrüßung bis zum Abschied.
„Wir sind Gastgeber aus Überzeugung. Wenn unsere Gäste lächeln, haben wir alles richtig gemacht.“
Vielleicht ist genau das der Grund, warum viele Besucher immer wieder zurückkehren. Die Bergbaude wird für viele zum festen Treffpunkt – für den nächsten Stammtisch, die Familienfeier oder einfach einen entspannten Abend mit guten Freunden.
„Stammgäste sind für uns wie Freunde. Und wenn neue Gesichter zu Stammgästen werden, dann wissen wir, dass wir unseren Job gut machen“, sagt die Betreiberin. Genau diese persönliche Verbundenheit macht die Bergbaude für viele Menschen zu einem Ort, an den sie gerne zurückkehren.
Denn die schönsten Geschichten entstehen nicht allein – sondern gemeinsam am Tisch.

Kontakt:
Restaurant  Bergbaude
Zum Burgberg 1
98673 Eisfeld  
OT Waffenrod / Hinterrod
Reservierung:
Tel: 03686 / 61890-17
E-Mail: kontakt@restaurant-bergbaude.de
Mehr Infos unter: 
www.restaurantbergbaude.de