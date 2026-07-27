In einer Zeit, in der der Alltag oft von Terminen, Hektik und digitaler Kommunikation geprägt ist, werden Orte immer wertvoller, an denen Menschen zusammenkommen können. Das Restaurant Bergbaude in Waffenrod ist genau so ein Ort. Die Bergbaude ist weit mehr als ein Restaurant: Sie ist ein Ort der Begegnung, an dem Familien, liebe Freunde, Kollegen sowie Vereine gemeinsam Zeit verbringen und schöne Erinnerungen schaffen.

„Bei uns geht es nicht nur ums Essen. Es geht um die Momente dazwischen – das Lachen, die Gespräche, das Beisammensein. Dafür haben wir diesen Ort geschaffen“, sagt Inhaberin der Bergbaude Melanie Peter-Memm.



Gemütlichkeit zum Ankommen und Verweilen

Schon beim Betreten spüren die Gäste die besondere Atmosphäre. Natürliche Materialien, warme Farben, Kerzenschein schaffen ein Ambiente, das zum Verweilen einlädt. Die Mischung aus rustikalem Charme und stilvoller Gemütlichkeit sorgt dafür, dass man sich vom ersten Moment an willkommen fühlt.

„Wir wollen, dass sich unsere Gäste wie zu Hause fühlen. Nur dass bei uns der Abwasch wegfällt“, so Peter-Memm.

Die Bergbaude ist dabei nicht nur ein Ort für einen entspannten und romantischen Abend zu zweit. Besonders bei Geburtstagen, Jubiläen und Familienfeiern schätzen Gäste den persönlichen Rahmen und die herzliche Gastfreundschaft.

Ob im kleinen Kreis oder mit einer größeren Gesellschaft – hier finden besondere Anlässe den passenden Raum.

„Wir haben schon so viele schöne Feiern erlebt. Wenn die Gäste lachen, anstoßen und einfach glücklich sind, ist das für uns der schönste Lohn“, erzählt die Gastgeberin mit einem Lächeln.

Auch Vereine, Stammtische und Unternehmen nutzen die Bergbaude gerne für gemeinsame Ausflüge oder Betriebsfeiern.

Die großzügigen Räumlichkeiten, die flexible Tischanordnung und die entspannte Atmosphäre schaffen ideale Bedingungen für kurzweilige Stunden.

„Wir lieben es, wenn die Tische voll sind und alle miteinander ins Gespräch kommen. Da entstehen die schönsten Erinnerungen.“



Frische Küche mit Leidenschaft

Eine wichtige Rolle spielt dabei natürlich die Küche. Die Bergbaude setzt konsequent auf Frische und Handwerk. Alle Speisen werden ohne Convenience-Produkte zubereitet. Auf der Karte treffen traditionelle Thüringer Klassiker auf ausgewählte ayurvedische Spezialitäten, sodass für unterschiedliche Geschmäcker und Vorlieben etwas dabei ist.

„Gutes Essen bringt Menschen zusammen. Und bei uns ist für jeden etwas dabei – ob bodenständig oder mal was Neues“, meint Melanie Peter-Memm.

Das Team legt großen Wert darauf, dass jedes Gericht mit Sorgfalt und Leidenschaft entsteht.

„Wir kochen, wie wir es zu Hause auch tun würden: mit frischen Zutaten, viel Liebe und ohne Kompromisse. Und das merkt man beim ersten Bissen.“