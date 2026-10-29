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  6. Rehaklinik Masserberg: Modern in die Zukunft

Vorteilhaft leben Rehaklinik Masserberg: Modern in die Zukunft

Mit der Reha-Masserberg-App, einem neuen Markenauftritt, einer modernen Website und der RAL-Zertifizierung im Bereich Ernährung setzt die Rehaklinik Masserberg wichtige Impulse für eine zeitgemäße Rehabilitation. Im Mittelpunkt stehen Qualität, Service und die Gesundheit der Rehabilitanden. 

Vorteilhaft leben: Rehaklinik Masserberg: Modern in die Zukunft
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Ob digitale Angebote, moderner Markenauftritt oder geprüfte Qualität in der Ernährung, die Rehaklinik Masserberg entwickelt sich kontinuierlich weiter. Foto: Rehaklinik Masserberg

Eine Rehabilitation ist ein wichtiger Schritt zurück in einen selbstbestimmten Alltag. Um Rehabilitanden bestmöglich zu unterstützen, entwickelt sich die Rehaklinik Masserberg kontinuierlich weiter. Neben der medizinischen und therapeutischen Versorgung spielen dabei auch moderne Kommunikation, digitale Angebote und hohe Qualitätsstandards eine wichtige Rolle.

Digital gut aufgestellt


Mit der Reha-Masserberg-App erweitert die Klinik ihren digitalen Auftritt um einen weiteren Baustein. Gemeinsam mit der neuen Website bietet sie einen zeitgemäßen Zugang zu Informationen rund um die Klinik und ihre Angebote. Ziel ist es, die Orientierung zu erleichtern und eine moderne, nutzerfreundliche Kommunikation zu ermöglichen.
Auch das neue Corporate Design trägt zur Weiterentwicklung bei. Ein einheitliches Erscheinungsbild stärkt die Wiedererkennbarkeit der Rehaklinik und vermittelt ihre Identität nach außen.  Die neue Website dient als zentrale Anlaufstelle für Interessierte und Rehabilitanden. Übersichtliche Strukturen und eine nutzerorientierte Gestaltung erleichtern den Zugang zu wichtigen Informationen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der digitalen Barrierefreiheit: diese wurde im Rahmen eines unabhängigen BIK BITV-Tests geprüft und als konform bewertet. Ein besonderes Zeichen für Qualität und Kontinuität ist die RAL-Zertifizierung im Bereich Ernährung, die die Rehaklinik Masserberg bereits seit 30 Jahren auszeichnet. Sie steht für den hohen Anspruch an eine ausgewogene, abwechslungsreiche und hochwertige Verpflegung.  Denn eine gute Ernährung ist ein wichtiger Bestandteil der Rehabilitation und trägt zum Wohlbefinden der Rehabilitanden bei. Drei Jahrzehnte zertifizierte Qualität zeigen, dass die Klinik diesem Anspruch langfristig verpflichtet ist und die Ernährung als festen Bestandteil einer ganzheitlichen Versorgung versteht.