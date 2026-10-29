Digital gut aufgestellt



Mit der Reha-Masserberg-App erweitert die Klinik ihren digitalen Auftritt um einen weiteren Baustein. Gemeinsam mit der neuen Website bietet sie einen zeitgemäßen Zugang zu Informationen rund um die Klinik und ihre Angebote. Ziel ist es, die Orientierung zu erleichtern und eine moderne, nutzerfreundliche Kommunikation zu ermöglichen.

Auch das neue Corporate Design trägt zur Weiterentwicklung bei. Ein einheitliches Erscheinungsbild stärkt die Wiedererkennbarkeit der Rehaklinik und vermittelt ihre Identität nach außen. Die neue Website dient als zentrale Anlaufstelle für Interessierte und Rehabilitanden. Übersichtliche Strukturen und eine nutzerorientierte Gestaltung erleichtern den Zugang zu wichtigen Informationen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der digitalen Barrierefreiheit: diese wurde im Rahmen eines unabhängigen BIK BITV-Tests geprüft und als konform bewertet. Ein besonderes Zeichen für Qualität und Kontinuität ist die RAL-Zertifizierung im Bereich Ernährung, die die Rehaklinik Masserberg bereits seit 30 Jahren auszeichnet. Sie steht für den hohen Anspruch an eine ausgewogene, abwechslungsreiche und hochwertige Verpflegung. Denn eine gute Ernährung ist ein wichtiger Bestandteil der Rehabilitation und trägt zum Wohlbefinden der Rehabilitanden bei. Drei Jahrzehnte zertifizierte Qualität zeigen, dass die Klinik diesem Anspruch langfristig verpflichtet ist und die Ernährung als festen Bestandteil einer ganzheitlichen Versorgung versteht.