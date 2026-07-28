Vorteilhaft leben: Post vom Schornsteinfeger bekommen? Droht Ihrer Feuerstätte das Aus?

Unser Sofort-Service für Sie:

- Bestandsprüfung vor Ort: Wir prüfen Ihre Gegebenheiten direkt bei Ihnen zu Hause. Darf Ihre Feuerstätte weiterbetrieben werden oder ist ein Austausch nötig?

- Unabhängige Beratung: Wir sagen Ihnen ehrlich, ob sich eine Nachrüstung lohnt oder ob ein neues Gerät wirtschaftlicher ist.

- Geprüfte Qualität: Alle unsere Kaminöfen und Heizeinsätze erfüllen garantiert die neuesten gesetzlichen Anforderungen.