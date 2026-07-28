Vorteilhaft leben: Post vom Schornsteinfeger bekommen? Droht Ihrer Feuerstätte das Aus?

Keine Panik! Wir lassen Sie nicht im Kalten sitzen.
Als Ihr regionaler Kaminbauer unterstützen wir Sie sofort dabei, die Situation schnell und rechtssicher zu klären.
In Suhl und Umgebung erhalten aktuell viele Hausbesitzer Post vom Bezirksschornsteinfeger. Die Nachricht: Ihre Feuerstätte ist veraltet und muss stillgelegt oder ersetzt werden.
Keine Panik! Wir lassen Sie nicht im Kalten sitzen.
Als Ihr regionaler Kaminbauer unterstützen wir Sie sofort dabei, die Situation schnell und rechtssicher zu klären.
Unser Sofort-Service für Sie:
- Bestandsprüfung vor Ort: Wir prüfen Ihre Gegebenheiten direkt bei Ihnen zu Hause. Darf Ihre Feuerstätte weiterbetrieben werden oder ist ein Austausch nötig?
- Unabhängige Beratung: Wir sagen Ihnen ehrlich, ob sich eine Nachrüstung lohnt oder ob ein neues Gerät wirtschaftlicher ist.
- Geprüfte Qualität: Alle unsere Kaminöfen und Heizeinsätze erfüllen garantiert die neuesten gesetzlichen Anforderungen.
Warum sich ein Austausch jetzt doppelt für Sie lohnt:
Ein neuer Kamin schützt Sie nicht nur vor der Stilllegung, er schont auch massiv Ihren Geldbeutel.
Moderne Feuerstätten verbrauchen 30 % bis 50 % weniger Holz bei gleicher oder besserer Heizleistung! Sie sparen also sofort bares Geld bei den Brennstoffkosten.
Jetzt kostenlosen Beratungstermin vereinbaren!
Warten Sie nicht, bis die Frist abläuft. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns. Wir helfen Ihnen schnell, unkompliziert und direkt vor Ort.
Schornstein- und Kaminbau Suhl A. Walther
Inhaberin: Denise Rieß
Gothaer Straße 115
98527 Suhl
Telefon: 03681 / 300 932
E-Mail: info@kaminbau-walther.de
www.kaminbau-walther.de
Kaminstudio in Suhl
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 9 – 17 Uhr