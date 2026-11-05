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  6. Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie: Auch ambulant im Helios Klinikum Meiningen

Vorteilhaft leben Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie: Auch ambulant im Helios Klinikum Meiningen

Das Therapiezentrum des Helios Klinikums Meiningen bietet ein breites Spektrum ambulanter Behandlungen. Patienten können hier auch Heilmittelverordnungen ihres Haus- oder Facharztes einlösen.
 

Vorteilhaft leben: Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie: Auch ambulant im Helios Klinikum Meiningen
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Die Therapeuten bieten ein breites Behandlungsspektrum. Foto: contrastwerkstatt - stock.adobe.

Ob Rückenschmerzen, Bewegungseinschränkungen nach einer Operation oder Beschwerden infolge einer neurologischen Erkrankung: Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie können helfen, Beweglichkeit und Selbstständigkeit zu verbessern. Eine Anlaufstelle dafür ist das Therapiezentrum des Helios Klinikums Meiningen.  Wer von seinem Haus- oder Facharzt eine Heilmittelverordnung erhält, kann diese direkt im Therapiezentrum einlösen. Das Angebot steht gesetzlich und privat Versicherten sowie Selbstzahlern offen.

Rund 25 qualifizierte Therapeutinnen und Therapeuten bieten ein breites Behandlungsspektrum. In der Physiotherapie reicht es von Krankengymnastik und manueller Therapie über Lymphdrainage bis zur Nachbehandlung nach Gelenkersatz oder Schlaganfall. Auch Säuglinge und Kinder können physiotherapeutisch betreut werden.
Die Ergotherapie unterstützt Menschen dabei, alltägliche Bewegungsabläufe zu trainieren und ihre Selbstständigkeit zu erhalten oder wiederzuerlangen. In der Logopädie werden erwachsene Patienten mit Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen behandelt.

Kontakt

Therapiezentrum im Helios Klinikum Meiningen
Bergstraße 3
Auf dem Klinikgelände stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung.

Terminvereinbarung: 
Tel. (03693) 90-21242
Sprechzeiten: Mo. bis Fr. von 07:00 bis 15.30 Uhr sowie nach Vereinbarung


 