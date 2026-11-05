Rund 25 qualifizierte Therapeutinnen und Therapeuten bieten ein breites Behandlungsspektrum. In der Physiotherapie reicht es von Krankengymnastik und manueller Therapie über Lymphdrainage bis zur Nachbehandlung nach Gelenkersatz oder Schlaganfall. Auch Säuglinge und Kinder können physiotherapeutisch betreut werden.

Die Ergotherapie unterstützt Menschen dabei, alltägliche Bewegungsabläufe zu trainieren und ihre Selbstständigkeit zu erhalten oder wiederzuerlangen. In der Logopädie werden erwachsene Patienten mit Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen behandelt.