Ob Rückenschmerzen, Bewegungseinschränkungen nach einer Operation oder Beschwerden infolge einer neurologischen Erkrankung: Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie können helfen, Beweglichkeit und Selbstständigkeit zu verbessern. Eine Anlaufstelle dafür ist das Therapiezentrum des Helios Klinikums Meiningen. Wer von seinem Haus- oder Facharzt eine Heilmittelverordnung erhält, kann diese direkt im Therapiezentrum einlösen. Das Angebot steht gesetzlich und privat Versicherten sowie Selbstzahlern offen.