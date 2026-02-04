Vorteilhaft leben: Pflegeausbildung mit Perspektive – Verantwortung übernehmen von Anfang an

 
Die Pflegeausbildung am Elisabeth Klinikum Schmalkalden steht für Praxisnähe, Verantwortung und Entwicklungsmöglichkeiten. In einer Zeit, in der der Pflegeberuf vor großen Herausforderungen steht, setzt das Klinikum bewusst auf eine moderne und strukturierte Ausbildung, die junge Menschen fachlich wie persönlich stärkt.

Das Elisabeth Klinikum steht für die enge Ausbildungsbegleitung durch erfahrene Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter. Foto: Elisabeth Klinikum Schmalkalden

Die Auszubildenden werden von Beginn an aktiv in den Stationsalltag eingebunden. Neben der pflegerischen Versorgung der Patientinnen und Patienten gehören auch organisatorische Abläufe, interprofessionelle Zusammenarbeit sowie der sichere Umgang mit moderner Dokumentation und Medizintechnik zur Ausbildung. Ziel ist es, die angehenden Pflegefachkräfte frühzeitig auf die Anforderungen des Berufsalltags vorzubereiten und ihnen Sicherheit im Handeln zu vermitteln.
Ein besonderes Merkmal der Ausbildung ist die enge Begleitung durch erfahrene Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter. Sie stehen den Auszubildenden als feste Ansprechpartner zur Seite, fördern individuelle Stärken und unterstützen gezielt bei Lern- und Entwicklungsprozessen. So entsteht ein Lernumfeld, das sowohl fordert als auch fördert.
Darüber hinaus eröffnet die Pflegeausbildung im Elisabeth Klinikum Schmalkalden vielfältige Perspektiven: Nach dem Examen bestehen zahlreiche Möglichkeiten zur fachlichen Spezialisierung, Weiterbildung oder Übernahme verantwortungsvoller Aufgaben. Viele ehemalige Auszubildende bleiben dem Klinikum langfristig verbunden und entwickeln hier ihren beruflichen Weg weiter.
Mit diesem Ausbildungskonzept leistet das Klinikum nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung, sondern investiert gezielt in die Zukunft der Pflege – kompetent, engagiert und menschlich. 
Elisabeth Klinikum Schmalkalden

Möchtest du Teil von unserem Team werden?

Dann starte mit uns zum 01.03. oder zum 01.09. jeden Jahres in die Ausbildung
• zur Pflegefachkraft (m/w/d)
• zum/zur Gesundheits- und  Krankenpflegehelfer/in (m/w/d)
.
..oder zum 01.08. jeden Jahres in die Ausbildung zum/zur
• Medizinischen Fachangestellten (m/w/d)
• Operationstechnischen Assistentin/Assistenten (m/w/d)