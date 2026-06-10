Wenn das Knie dauerhaft schmerzt und konservative Behandlungen nicht mehr ausreichen, kann ein künstliches Kniegelenk wieder mehr Beweglichkeit und Lebensqualität ermöglichen. Am Helios Klinikum Meiningen kommt dabei künftig das roboterassistierte OP-System „Mako“ zum Einsatz.



Funktionsweise und Vorteile

Wie das Verfahren funktioniert, welche Vorteile es haben kann und was Patientinnen und Patienten rund um eine Knieoperation wissen sollten, zeigt das Klinikum bei einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, 24. Juni 2026, von 16 bis 19 Uhr im Helios Klinikum Meiningen, Bergstraße 3. Eingeladen sind Interessierte, Betroffene und Angehörige. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Auch das Parken auf dem Klinikgelände ist kostenfrei; das Ausfahrtticket erhalten Besucherinnen und Besucher an der Rezeption.

Im Mittelpunkt steht das neue Mako-System. Wichtig dabei: Der Roboter operiert nicht selbst. Der Eingriff bleibt vollständig in der Hand des erfahrenen Operateurs. Das System unterstützt bei der individuellen Planung und hilft, diese während der Operation besonders präzise umzusetzen. Grundlage ist ein dreidimensionales Modell des Knies, das vorab aus einer Computertomographie erstellt wird. So können Größe, Ausrichtung und Position des Implantats genauer auf die jeweilige Anatomie abgestimmt werden.