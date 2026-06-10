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Vorteilhaft leben Neu im Helios Klinikum Meiningen: Kniegelenkersatz mit OP-Roboter „Mako“

Informationsveranstaltung für Patientinnen und Patienten am 24. Juni 2026

Vorteilhaft leben: Neu im Helios Klinikum Meiningen: Kniegelenkersatz mit OP-Roboter „Mako“
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Das neue Mako-System kommt im Helios Klinikum Meiningen zum Einsatz. Der Roboter operiert nicht selbst. Der Eingriff wird von einem erfahrenen Operateur geleitet. Foto: Thomas Oberländer/Helios Kliniken

Wenn das Knie dauerhaft schmerzt und konservative Behandlungen nicht mehr ausreichen, kann ein künstliches Kniegelenk wieder mehr Beweglichkeit und Lebensqualität ermöglichen. Am Helios Klinikum Meiningen kommt dabei künftig das roboterassistierte OP-System „Mako“ zum Einsatz.
 
Funktionsweise und Vorteile
Wie das Verfahren funktioniert, welche Vorteile es haben kann und was Patientinnen und Patienten rund um eine Knieoperation wissen sollten, zeigt das Klinikum bei einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, 24. Juni 2026, von 16 bis 19 Uhr im Helios Klinikum Meiningen, Bergstraße 3.  Eingeladen sind Interessierte, Betroffene und Angehörige. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Auch das Parken auf dem Klinikgelände ist kostenfrei; das Ausfahrtticket erhalten Besucherinnen und Besucher an der Rezeption.
Im Mittelpunkt steht das neue Mako-System. Wichtig dabei: Der Roboter operiert nicht selbst. Der Eingriff bleibt vollständig in der Hand des erfahrenen Operateurs. Das System unterstützt bei der individuellen Planung und hilft, diese während der Operation besonders präzise umzusetzen. Grundlage ist ein dreidimensionales Modell des Knies, das vorab aus einer Computertomographie erstellt wird. So können Größe, Ausrichtung und Position des Implantats genauer auf die jeweilige Anatomie abgestimmt werden.

Mako OP-Roboter live erleben
Besucherinnen und Besucher können den OP-Roboter am 24. Juni im Foyer des Klinikums live erleben, kennenlernen und selbst testen. Außerdem stehen die Experten des EndoProthetikZentrums, der Orthopädie und der Physiotherapie an Informations- und Beratungsständen für Fragen zum roboterassistierten Kniegelenkersatz zur Verfügung – von der Vorbereitung über den Ablauf bis zur Nachsorge.

Ergänzende Fachvorträge
Ergänzend gibt es Fachvorträge im Konferenzraum. Oberarzt Christoph Hoffmann spricht um 16.30 Uhr und um 17.30 Uhr zum Thema „Mako: Der OP-Roboter für Ihr neues Kniegelenk“. Chefarzt Dr. Bernhard Öhlein erklärt um 17 Uhr und um 18 Uhr unter dem Titel „Schneller fit nach der Kniegelenk-OP“ die Fast-Track-Endoprothetik.
Das EndoProthetikZentrum Meiningen implantiert jährlich mehr als 600 primäre Endoprothesen.  Mit dem Mako-System verbindet das Klinikum langjährige operative Erfahrung mit einer Technologie, die die individuelle Anatomie noch stärker berücksichtigt. Gerade beim Kniegelenk können wenige Millimeter entscheidend sein. 

Kontakt:
Helios Klinikum Meiningen
Dr. Bernhard Öhlein,
Chefarzt Orthopädie
Sekretariat: (03693) 90 10 57



 