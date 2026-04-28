Vorteilhaft leben: Moderne Schlafsysteme, die sich an den Körper anpassen

Ihr Rücken arbeitet nachts – und oft gegen Sie. Falsche Unterstützung, mangelnde Druckentlastung oder schlechte Belüftung können zu Verspannungen und unruhigem Schlaf führen. „Viele Menschen unterschätzen, wie entscheidend die richtige Matratze für die nächtliche Regeneration ist – der Körper braucht gezielte Unterstützung, um wirklich entspannen zu können“, erklärt Mario Schauer Lindström, TÜV-zertifizierter Bettenfachberater. Moderne Schlafsysteme wie die Svane Matratzen setzen genau hier an: Sie passen sich präzise an Ihren Körper an, sorgen für optimale Durchlüftung und bieten gezielte Unterstützung – auch bei besonderen Anforderungen wie Skoliose.