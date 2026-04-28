 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Bad Salzungen

  6. Moderne Schlafsysteme, die sich an den Körper anpassen

Vorteilhaft leben Moderne Schlafsysteme, die sich an den Körper anpassen

Ihr Rücken arbeitet nachts – und oft gegen Sie. Falsche Unterstützung, mangelnde Druckentlastung oder schlechte Belüftung können zu Verspannungen und unruhigem Schlaf führen. „Viele Menschen unterschätzen, wie entscheidend die richtige Matratze für die nächtliche Regeneration ist – der Körper braucht gezielte Unterstützung, um wirklich entspannen zu können“, erklärt Mario Schauer Lindström, TÜV-zertifizierter Bettenfachberater. Moderne Schlafsysteme wie die Svane Matratzen setzen genau hier an: Sie passen sich präzise an Ihren Körper an, sorgen für optimale Durchlüftung und bieten gezielte Unterstützung – auch bei besonderen Anforderungen wie Skoliose.

Vorteilhaft leben: Moderne Schlafsysteme, die sich an den Körper anpassen
1
Mario Schauer Lindström ist TÜV-zertifizierter Bettenfachberater bei Petsch - Die Schlafgestalter und kennt die Lösungen für die Schlaf- und Rückenprobleme der Kundinnen und Kunden. Foto: Petsch - Die Schlafgestalter

Svane Matratzen – Komfort für jeden Körper
Die innovativen Svane Matratzen passen sich dynamisch an Ihren Körper an und sorgen für perfekte Druckentlastung. Besonders als Partnermatratze überzeugen sie durch individuell anpassbaren Liegekomfort auf beiden Seiten – für erholsamen Schlaf zu zweit.

Skoliose verstehen – richtig liegen
Skoliose bezeichnet eine seitliche Verkrümmung der Wirbelsäule. Dadurch kann es zu einer ungleichmäßigen Belastung des Rückens kommen, die sich besonders im Schlaf bemerkbar macht. Eine gezielte Unterstützung ist daher entscheidend, um die Wirbelsäule möglichst optimal zu entlasten.

Persönliche Beratung mit Zeit und Expertise
Mario Schauer Lindström nimmt sich Zeit für Sie. Als TÜV-zertifizierter Bettenfachberater hört er genau zu, analysiert Ihre Schlafgewohnheiten und begleitet Sie umfassend – auch nach dem Kauf. Seine Beratung steht für Qualität, Fachwissen und echte Kundenorientierung.

Jetzt Termin vereinbaren
Starten Sie in bessere Nächte. Vereinbaren Sie noch heute Ihren persönlichen Beratungstermin – Ihr Rücken wird es Ihnen danken. Um ein exaktes Ergebnis zu erhalten, vermessen wir Sie dabei auch mit dem Vitario Liegesimulator.


Petsch - Die Schlafgestalter
OT Sülzfeld, Am Still 11,
98617 Meiningen
www.petsch-schlafgestalter.de 
Telefon: 036945 5162150 
Öffnungszeiten:  Di. – Fr. 10 – 18 Uhr & Sa. 9 – 13 Uhr