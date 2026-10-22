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  6. Mittendrin statt leiser: Hörgeräte, die von selbst mitdenken

Vorteilhaft leben Mittendrin statt leiser: Hörgeräte, die von selbst mitdenken

Neue Signia-Technik passt sich jeder Situation an. Jetzt 28 Tage kostenlos testen bei Hörgeräte Möckel.

Vorteilhaft leben: Mittendrin statt leiser: Hörgeräte, die von selbst mitdenken
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Die neuen Signia Pure Charge&Go MaX passen sich automatisch an wechselnde Hörsituationen an und unterstützen Gespräche, Musik und Telefonate im Alltag. Foto: Signia

„Laut leben heißt nicht, laut zu sein. Es heißt, mittendrin zu sein.“ Mit diesem Gedanken wirbt Thomas D seit dem 14. Oktober für gutes Hören. Der Musiker der Fantastischen Vier trägt selbst Hörgeräte von Signia und spricht offen darüber. Hörgeräte Möckel ist bei der Kampagne „Lebe laut“ dabei und stellt die neuen Signia Pure Charge&Go MaX jetzt in Südthüringen vor.

Mitten im Leben wie Thomas D


Nach einem Hörsturz hört Thomas D auf dem rechten Ohr dauerhaft eingeschränkt. Musik, Gespräche und Menschen gehören für ihn trotzdem selbstverständlich dazu, heute mit Hörgeräten. „Nach meinem Hörsturz dachte ich lange: Ich muss mich damit abfinden. Erst als ich Signia kennengelernt habe, habe ich gemerkt, wie viel heute tatsächlich möglich ist. Heute genieße ich wieder Dinge, die ich vorher vermisst habe – und ich hoffe, dass meine Geschichte anderen Mut macht, diesen Schritt früher zu gehen“, sagt Thomas D. Laut der Hörstudie EuroTrak 2025 schätzen rund neun Millionen Menschen in Deutschland ihr Hören als eingeschränkt ein. Von denen, die Hörgeräte tragen, berichten 97 Prozent von mehr Lebensqualität.

Hören, das mitdenkt


Ein Gespräch im Café, danach der Bummel über den Markt, abends ein Konzert: Jede Situation klingt anders. Die neuen Pure C&G MaX stellen sich darauf von selbst ein. Vier KI-Technologien erfassen, wer spricht, wie der Raum klingt und was um Sie herum passiert. Ändert sich die Lage, reagieren die Hörgeräte innerhalb von 0,01 Sekunden. Für Sie heißt das: kein Umschalten, kein Nachregeln. Sie können sich ganz auf Ihr Gegenüber konzentrieren.

Laden statt Batterien wechseln


Über Nacht kommen die Hörgeräte in die Ladestation. Der Akku hält bis zu 30 Stunden. Telefonate und Musik gelangen per Bluetooth direkt ins Ohr. Über die Signia One App passen Sie die Lautstärke bequem am Smartphone an. Klangwünsche können Sie dem digitalen Assistenten einfach sagen.

28 Tage kostenlos ausprobieren


„Wir freuen uns, wenn unsere Kundinnen und Kunden wieder entspannt mitreden, ob am Stammtisch oder im Konzert. Gerade wenn es lebhaft wird, nehmen die neuen Hörgeräte ihnen viel Arbeit ab“, sagt Inhaber Peter Möckel. 

Hörgeräte Möckel sucht 25 Testhörerinnen und Testhörer, die die Pure C&G MaX 28 Tage lang im eigenen Alltag ausprobieren. Hörtest und Probetragen sind kostenlos und unverbindlich. Da die Plätze begrenzt sind, lohnt sich ein kurzer Anruf in einer Möckel-Filiale in Ihrer Nähe. Termine gibt es auch online unter  www.hoergeraete-moeckel.de/termin.