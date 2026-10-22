Mitten im Leben wie Thomas D



Nach einem Hörsturz hört Thomas D auf dem rechten Ohr dauerhaft eingeschränkt. Musik, Gespräche und Menschen gehören für ihn trotzdem selbstverständlich dazu, heute mit Hörgeräten. „Nach meinem Hörsturz dachte ich lange: Ich muss mich damit abfinden. Erst als ich Signia kennengelernt habe, habe ich gemerkt, wie viel heute tatsächlich möglich ist. Heute genieße ich wieder Dinge, die ich vorher vermisst habe – und ich hoffe, dass meine Geschichte anderen Mut macht, diesen Schritt früher zu gehen“, sagt Thomas D. Laut der Hörstudie EuroTrak 2025 schätzen rund neun Millionen Menschen in Deutschland ihr Hören als eingeschränkt ein. Von denen, die Hörgeräte tragen, berichten 97 Prozent von mehr Lebensqualität.