  Mit offenem Ohr und Hilfe an Ihrer Seite: Die Grünen Damen des Elisabeth Klinikums Schmalkalden

Vorteilhaft leben Mit offenem Ohr und Hilfe an Ihrer Seite: Die Grünen Damen des Elisabeth Klinikums Schmalkalden

Bei den Grünen Damen und Herren handelt es sich um einen ehrenamtlichen Dienst, der aus sozialem Engagement bzw. aus christlicher Überzeugung heraus handelt.

1
Die Grünen Damen des Elisabeth Klinikums Schmalkalden. Foto: Elisabeth Klinikum Schmalkalden

Der bundesweit tätige Evangelische Kranken- und Altenhilfe e.V. (ekH e.V.) wurde 1969 von Brigitte Schröder, Ehefrau des damaligen Bundesaußenministers, gegründet. Im Elisabeth Klinikum Schmalkalden ist dieser Verein seit April 2017 mit einer Grünen-Damen-Gruppe etabliert.

Zuwendung und Nähe schaffen

Ein zentrales Anliegen der Grünen Damen ist es, durch menschliche Nähe, Zuwendung und Aufmerksamkeit für die Sorgen und Nöte der Patientinnen und Patienten da zu sein und somit zur Genesung beizutragen bzw. deren Aufenthalt im Krankenhaus erträglicher zu gestalten – sei es durch ein offenes Ohr, ein nettes Gespräch, kleine Hilfestellungen oder einfach durch Zeit, die man gemeinsam verbringt. Dabei verstehen sich die Ehrenamtlichen nicht als Ersatz, sondern als ergänzende Hilfe zu den Leistungen der professionellen Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte sowie aller weiteren Berufsgruppen im Haus. Ihr Einsatz soll ein zusätzliches, freiwilliges Angebot für Patientinnen, Patienten und Angehörige sein – eine wertvolle Ergänzung im Klinikalltag. Auch im Elisabeth Klinikum sind die Grünen Damen nicht mehr wegzudenken. Aktuell engagieren sich hier acht Frauen regelmäßig im ehrenamtlichen Dienst. Das Vorlesen aus der Tageszeitung oder aus dem Lieblingsbuch, ein liebevolles vertrautes Gespräch, Ängste nehmen und Beruhigen –  einfach da sein – sie stehen den Patientinnen und Patienten mit Einfühlungsvermögen, Respekt und menschlicher Wärme zur Seite. Und das kann so wichtig sein, um den Alltag der Patienten angenehmer zu gestalten und aufzuheitern. Denn manchmal ist es den Angehörigen nicht möglich, regelmäßige Besuche im Krankenhaus zu leisten.

Hilfe in Anspruch nehmen, Hilfe leisten

Wer den Dienst einer Grünen Dame während des stationären Aufenthaltes im Elisabeth Klinikum annehmen möchte, kann dies ganz einfach beim Pflegepersonal der Station oder bei den Grünen Damen direkt anmelden. Und wer selber das Bedürfnis hat, eine Grüne Dame zu werden und anderen im Rahmen dieser Tätigkeiten zu helfen, kann sich ebenfalls bei uns melden. Wir freuen uns über jeden, der Freude daran hat, sich für andere Menschen einzusetzen, ihnen beizustehen und ihnen ein Stück Normalität im Klinikalltag zu geben. Sie sind herzlich willkommen – selbstverständlich können auch Herren Teil des Teams werden.
„Das Wichtigste, was wir schenken, ist Zeit und Aufmerksamkeit. Die Wirkung auf die Patientinnen und Patienten ist oft tiefgreifend – manchmal reicht schon ein einfaches Gespräch, um Zuversicht zu geben“, betont Beate Bach, Einsatzleiterin der Grünen Damen im Elisabeth Klinikum Schmalkalden. 
Elisabeth Klinikum Schmalkalden


Für weitere Informationen 
kontaktieren Sie bitte: 

Elisabeth Klinikum 
Schmalkalden GmbH
Sekretariat der Geschäftsführung
Tel. 03683 / 645 – 100
E-Mail: buero.gf@
elisabeth-klinikum.de