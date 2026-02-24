Ein zentrales Anliegen der Grünen Damen ist es, durch menschliche Nähe, Zuwendung und Aufmerksamkeit für die Sorgen und Nöte der Patientinnen und Patienten da zu sein und somit zur Genesung beizutragen bzw. deren Aufenthalt im Krankenhaus erträglicher zu gestalten – sei es durch ein offenes Ohr, ein nettes Gespräch, kleine Hilfestellungen oder einfach durch Zeit, die man gemeinsam verbringt. Dabei verstehen sich die Ehrenamtlichen nicht als Ersatz, sondern als ergänzende Hilfe zu den Leistungen der professionellen Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte sowie aller weiteren Berufsgruppen im Haus. Ihr Einsatz soll ein zusätzliches, freiwilliges Angebot für Patientinnen, Patienten und Angehörige sein – eine wertvolle Ergänzung im Klinikalltag. Auch im Elisabeth Klinikum sind die Grünen Damen nicht mehr wegzudenken. Aktuell engagieren sich hier acht Frauen regelmäßig im ehrenamtlichen Dienst. Das Vorlesen aus der Tageszeitung oder aus dem Lieblingsbuch, ein liebevolles vertrautes Gespräch, Ängste nehmen und Beruhigen – einfach da sein – sie stehen den Patientinnen und Patienten mit Einfühlungsvermögen, Respekt und menschlicher Wärme zur Seite. Und das kann so wichtig sein, um den Alltag der Patienten angenehmer zu gestalten und aufzuheitern. Denn manchmal ist es den Angehörigen nicht möglich, regelmäßige Besuche im Krankenhaus zu leisten.