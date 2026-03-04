Vorteilhaft leben: Mit innovativen und individualisierten Konzepten gegen den Krebs

Die Diagnose Krebs bedeutet für Betroffene einen tiefen Einschnitt ins Leben. Auf die Verdachtsdiagnose folgen Untersuchungen, Therapieentscheidungen und Nachsorge – häufig begleitet von Sorgen und Unsicherheiten. Die Onkologie am Helios Klinikum Meiningen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Patientinnen und Patienten auf diesem Weg medizinisch wie menschlich verlässlich zu begleiten.

Grundlage der Behandlung sind moderne diagnostische Verfahren und differenzierte Therapiekonzepte. Im interdisziplinären Tumorboard werden alle Befunde gemeinsam bewertet und individuelle Therapiepläne abgestimmt. Onkologen, Radiologen, Pathologen, Chirurgen und Strahlentherapeuten entscheiden dabei Hand in Hand über das jeweils optimale Vorgehen. Der hohe Qualitätsanspruch wurde u.a. durch die erneute erfolgreiche Rezertifizierung des viszeral-onkologischen Zentrums im Jahr 2025 bestätigt.

Neben der klassischen Chemotherapie stehen heute Antikörpertherapien, Immuntherapien sowie zielgerichtete Medikamente zur Verfügung. Diese modernen Behandlungsformen ermöglichen eine passgenaue, auf die Tumorbiologie abgestimmte Therapie. Die Versorgung erfolgt sowohl stationär im Klinikum als auch ambulant im angeschlossenen Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Onkologie – für viele Betroffene ein wichtiger Vorteil in der wohnortnahen Betreuung.

Ganzheitlichkeit ist ein weiterer Baustein des Konzepts: Psychoonkologische Begleitung, Ernährungsberatung, spezialisierte Schmerztherapie und die enge Kooperation mit der Krebsberatungsstelle unterstützen die Patientinnen und Patienten über die medizinische Behandlung hinaus. Für schwerstkranke Menschen steht zudem eine zertifizierte Palliativstation zur Verfügung.

