Besondere Erlebnisse statt Alltag



„Wir wollten etwas schaffen, das über ein normales Abendessen hinausgeht. Ein Abend, über den man noch lange spricht – nicht nur wegen des Essens“, erklärt die Inhaberin Melanie Peter-Memm. Den Auftakt macht am 12. Dezember das Märchen-Dinner „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, das bereits kurz nach Bekanntgabe ausverkauft war. Mit viel Charme, Humor und einer augenzwinkernden Neuinterpretation des beliebten Filmklassikers verspricht das Ensemble beste Unterhaltung. Neben dem Theatervergnügen werden ein Gruß aus der Küche sowie ein liebevoll abgestimmtes Drei-Gänge-Menü serviert. „Unser erstes Event war sofort ausverkauft. Das zeigt uns, wie sehr sich die Menschen nach besonderen Erlebnissen sehnen“, sagt Melanie Peter-Memm. Spannend wird es am 13. Februar 2027 beim Krimi-Dinner „Bei Aussage: Mord!“. In einer Geschichte voller Geheimnisse, Diebstähle und rätselhafter Vermisstenfälle sind die Gäste selbst gefragt. Gemeinsam mit Hauptkommissar Krupke gilt es, Hinweise zu sammeln und den Täter zu entlarven. „Beim Krimi-Dinner ist der Gast nicht nur Zuschauer. Er wird in die Handlung hineingezogen – und muss mitkombinieren.“ Nur zwei Wochen später, am 27. Februar 2027, folgt mit „Die lästige Leiche!“ ein weiterer Kriminalabend. Im Restaurant „Chez Fufu“ sorgt ein temperamentvoller Gendarm im Stil von Louis de Funés für turbulente Ermittlungen und jede Menge Situationskomik.