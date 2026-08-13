Vorteilhaft leben: Künstliche Intelligenz und innovative Therapien

Die Kardiologie der Henneberg-Klinik und das MVZ Kardiologie Hildburghausen investieren konsequent in die Zukunft der regionalen Patientenversorgung. Durch den Einsatz modernster Ultraschallsysteme der neuesten Generation hält künstliche Intelligenz (KI) Einzug in die kardiologische Diagnostik. Während im MVZ das System GE S70 eingesetzt wird, verfügt die Klinik mit dem GE Pioneer über das absolute Spitzenmodell des Herstellers. Die integrierte KI unterstützt das medizinische Team dabei, Funktionsstörungen des Herzens innerhalb weniger Sekunden präzise sichtbar zu machen. Eine innovative „Bull's-Eye"-Darstellung zeigt auf einen Blick, ob einzelne Bereiche des Herzmuskels normal arbeiten. „Die KI ist eine wertvolle Unterstützung und spart Zeit. Entscheidend bleibt aber immer die Bewertung durch den Kardiologen“, betont Chefarzt Dr. Kai Kögler. Die gewonnene Zeit fließt direkt in die persönliche Beratung und Betreuung der Patientinnen und Patienten.