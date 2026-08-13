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  6. Künstliche Intelligenz und innovative Therapien

Vorteilhaft leben Künstliche Intelligenz und innovative Therapien

Henneberg-Klinik Hildburghausen hebt Herzmedizin auf neues Niveau.

Vorteilhaft leben: Künstliche Intelligenz und innovative Therapien
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Die Henneberg-Klinik Hildburghausen setzt in der Herzmedizin auf modernste Diagnostik mit künstlicher Intelligenz und innovative Therapieverfahren. Foto: Henneberg-Klinik Hildburghausen

Die Kardiologie der Henneberg-Klinik und das MVZ Kardiologie Hildburghausen investieren konsequent in die Zukunft der regionalen Patientenversorgung. Durch den Einsatz modernster Ultraschallsysteme der neuesten Generation hält künstliche Intelligenz (KI) Einzug in die kardiologische Diagnostik. Während im MVZ das System GE S70 eingesetzt wird, verfügt die Klinik mit dem GE Pioneer über das absolute Spitzenmodell des Herstellers. Die integrierte KI unterstützt das medizinische Team dabei, Funktionsstörungen des Herzens innerhalb weniger Sekunden präzise sichtbar zu machen. Eine innovative „Bull's-Eye"-Darstellung zeigt auf einen Blick, ob einzelne Bereiche des Herzmuskels normal arbeiten. „Die KI ist eine wertvolle Unterstützung und spart Zeit. Entscheidend bleibt aber immer die Bewertung durch den Kardiologen“, betont Chefarzt Dr. Kai Kögler. Die gewonnene Zeit fließt direkt in die persönliche Beratung und Betreuung der Patientinnen und Patienten.

Erweiterung des therapeutischen Spektrums 
Auch in der Behandlung setzt die Klinik neue Maßstäbe: Im Juni 2026 wurde erstmals erfolgreich ein sogenannter Watchman-LAA-Okkluder zur Schlaganfallprophylaxe bei Vorhofflimmern implantiert. Dieses interventionelle Verfahren verschließt das Herzohr und bietet Betroffenen mit einem erhöhten Blutungsrisiko eine sichere und effektive Alternative zur dauerhaften Einnahme von Blutverdünnern. Mit der Kombination aus KI-gestützter High-Tech-Diagnostik und modernen OP-Verfahren unterstreicht die Henneberg-Klinik ihren Anspruch, den Menschen in der Region eine herzmedizinische Versorgung auf Top-Niveau zu bieten.

Über die Henneberg-Klinik: Die Henneberg-Klinik Hildburghausen sichert die medizinische Versorgung in der Region und entwickelt ihr Leistungsangebot durch kontinuierliche Investitionen in moderne Technologien und Therapiemethoden stetig weiter.