Nun gesellt sich zum DaVinci-OP-Roboter in der Urologie, Allgemeinchirurgie und Gynäkologie, zum O-Arm in der Wirbelsäulenchirurgie und zum CRAD-System in der Strahlentherapie ein weiterer robotischer Helfer. Er hört auf den Namen ROSA und kommt in der Orthopädie, genauer: Bei Knie-Prothesen, zum Einsatz.
Zertifizierte Qualität seit Jahren bestätigt
Dass das Suhler SRH Zentralklinikum bei Eingriffen an Hüfte und Knie durchaus in der Spitzenklasse spielt, zeigt sich bei der jährlichen unabhängigen Überprüfung des zertifizierten EndoProthetikZentrums. Erst Mitte Mai wieder empfahlen die Prüfer das Zentrum erneut. Zum 12. Mal in Folge.