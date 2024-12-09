Zu Beginn des Eingriffs dann werde mittels Tastfühler am Roboterarm der erstellte Plan mit der Anatomie des Knies erneut abgeglichen. Die spätere Bewegung im Knie – das Zusammenspiel von Bändern, Ober- und Unterschenkel – würden live gemessen und mit der erstellten Konzeption und digitaler Hilfe feinjustiert.

Während des Eingriffs dann beobachtete der robotische Helfer die Lage des Patienten mit digitalen Adleraugen. Bewegte sich das Knie auch nur ein wenig, werde der erstellte Plan unmittelbar live angepasst. Daneben sorgten die digitalen Systeme von ROSA dafür, wichtige Markierungen, Schnittmarken und Vorgaben für die Instrumentenführung in Echtzeit mit der Anatomie des Patienten abzugleichen. Die letzte Entscheidung läge dabei selbstverständlich bei den Operateuren, die die Instrumente führten.