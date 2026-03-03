Vorteilhaft leben: Ihr Beckenboden – das Helios Klinikum Meiningen hilft mit modernster Technik

Während in Fachkreisen seit Jahrzehnten über die sicherste und nachhaltigste Methode einer Senkungskorrektur debattiert wird, stellt heute die Sakrokolpopexie als netzbasierte Operation den sog. Goldstandard dar. Hierbei wird der Vorfall in den Körper zurückgeschoben und mit einer spannungsfreien Netzbrücke an einem tragfähigen körpereigenen Band über den Bauchraum befestigt. Diese technisch komplexe Operation zeichnet eine hohe Erfolgsrate mit Langlebigkeit und niedrigen Komplikationsraten aus, insbesondere, wenn sie von erfahrenen zertifizierten Expertinnen und Experten durchgeführt wird.