Vorteilhaft leben: Ihr Beckenboden – das Helios Klinikum Meiningen hilft mit modernster Technik

Beckenbodenerkrankungen bei Frauen sind ein verbreitetes Lebensqualitätsproblem. Bei hohem Leidensdruck unterzieht sich eine von fünf Frauen bis zu ihrem 80. Lebensjahr einer Beckenbodenoperation zur Behandlung von Senkung oder Inkontinenz.

Aufklärende Gespräche vor einem Beckenbodeneingriff geben der Patientin Sicherheit. Zudem: Die Assistenz durch den Da Vinci-Operationsroboter ist Hochpräzisionschirurgie, deren Einsatz bei rekonstruktiven Eingriffen möglich ist. Foto: AdobeStock_588640663

Während in Fachkreisen seit Jahrzehnten über die sicherste und nachhaltigste Methode einer Senkungskorrektur debattiert wird, stellt heute die Sakrokolpopexie als netzbasierte Operation den sog. Goldstandard dar. Hierbei wird der Vorfall in den Körper zurückgeschoben und mit einer spannungsfreien Netzbrücke an einem tragfähigen körpereigenen Band über den Bauchraum befestigt. Diese technisch komplexe Operation zeichnet eine hohe Erfolgsrate mit Langlebigkeit und niedrigen Komplikationsraten aus, insbesondere, wenn sie von erfahrenen zertifizierten Expertinnen und Experten durchgeführt wird. 

Moderne Chirurgie ohne Bauchschnitt

Minimal-invasive Schlüsselloch-Chirurgie ermöglicht es außerdem, mit millimeterkleinen Zugängen das Operationsziel im Inneren des menschlichen Körpers ohne einen Bauchschnitt zu erreichen. Neben kosmetischen Vorteilen stehen für die Patientinnen eine schnelle Rückkehr zu Aktivitäten des Alltags im Mittelpunkt. Zusätzlich stellen heute robotische Assistenzsysteme, wie der Da Vinci-Operationsroboter, eine technologische Weiterentwicklung der Schlüsselloch-Chirurgie dar.  Die Assistenz durch den Da Vinci-Operationsroboter verbessert die Sichtbarkeit der Zielanatomie durch hochauflösende 3D-Vergrößerungstechnik und ermöglicht Hochpräzisionschirurgie bei diesen rekonstruktiven Eingriffen. „Studien zeigen: Aufgrund des Einsatzes modernster Roboter-Technologie entstehen zahlreiche Vorteile für die Patientinnen, wie z.B. weniger Schmerzen nach dem Eingriff und damit eine Verkürzung des Krankenhausaufenthaltes“, so Frau Professor Mothes.

Hochpräzise und effizient

Unter Einsatz des auch am Helios Klinikum Meiningen vorgehaltenen robotischen Da Vinci-Assistenzsystems und eines spezialisierten Teams aus Pflegenden sowie Ärztinnen und Ärzten sind rekonstruktive Goldstandard-Eingriffe am Beckenboden unter den modernsten Bedingungen hochpräzise, effizient, mit einer schnellen Genesung unserer Patientinnen möglich.  apl. Prof. Dr. med. Anke R.Mothes

Zur Person:
• Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Helios Klinikum Meiningen
• AGUB Stufe III der Arbeitsgemeinschaft Urogynäkologie und Plastische Beckenbodenrekonstruktion 
• MIC Stufe III der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Endoskopie
• Zertifizierte Roboterchirurgin
 

Kontakt:
Unsere OP-Planungs-Sprechstunde (Tel. 03693 / 90-21587) findet täglich von 09:00 bis 15:00 Uhr statt. Bitte stellen Sie sich zunächst in Ihrer frauenärztlichen Praxis vor.
 


 