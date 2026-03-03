Vorteilhaft leben: Ihr Beckenboden – das Helios Klinikum Meiningen hilft mit modernster Technik

Minimal-invasive Schlüsselloch-Chirurgie ermöglicht es außerdem, mit millimeterkleinen Zugängen das Operationsziel im Inneren des menschlichen Körpers ohne einen Bauchschnitt zu erreichen. Neben kosmetischen Vorteilen stehen für die Patientinnen eine schnelle Rückkehr zu Aktivitäten des Alltags im Mittelpunkt. Zusätzlich stellen heute robotische Assistenzsysteme, wie der Da Vinci-Operationsroboter, eine technologische Weiterentwicklung der Schlüsselloch-Chirurgie dar. Die Assistenz durch den Da Vinci-Operationsroboter verbessert die Sichtbarkeit der Zielanatomie durch hochauflösende 3D-Vergrößerungstechnik und ermöglicht Hochpräzisionschirurgie bei diesen rekonstruktiven Eingriffen. „Studien zeigen: Aufgrund des Einsatzes modernster Roboter-Technologie entstehen zahlreiche Vorteile für die Patientinnen, wie z.B. weniger Schmerzen nach dem Eingriff und damit eine Verkürzung des Krankenhausaufenthaltes“, so Frau Professor Mothes.