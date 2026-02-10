Vorteilhaft leben: Höchste Präzision bei Prostataerkrankungen

Am Helios Klinikum Meiningen ist die roboterassistierte Chirurgie heute gelebte Praxis. Mit dem hochmodernen Da Vinci Xi-System werden insbesondere Prostataerkrankungen auf hohem technischem Niveau behandelt. „Die vergrößerte 3D-Sicht, feinste Instrumentenbewegungen und maximale Kontrolle ermöglichen ein besonders gewebeschonendes Operieren“, sagt der Leitende Oberarzt Dr. Mohamed Zarzour. Für die Patienten bedeutet das: geringerer Blutverlust, weniger Schmerzen nach dem Eingriff und eine schnellere Erholung.

Gerade bei der radikalen Prostatektomie hat sich dieses Verfahren als fester Standard etabliert – mit sehr guten funktionellen Ergebnissen. Kontinenz und Potenzerhalt lassen sich durch die hohe Präzision der Robotik deutlich verbessern.

Nahezu alle größeren abdominellen urologischen Eingriffe können heute roboterassistiert durchgeführt werden – von der Prostata- über die Nieren- bis zur Blasenchirurgie. Ergänzt wird das operative Spektrum durch moderne Lasertherapie, etwa bei Prostatavergrößerung oder komplexen Steinleiden.

„Die Robotik gibt uns die Möglichkeit, auch komplexe Prostataoperationen extrem präzise und schonend durchzuführen. Davon profitieren unsere Patienten unmittelbar“, sagt Ph. D. Amr A. Gaber, Chefarzt der Urologie am Helios Klinikum Meiningen.