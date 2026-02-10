 
Vorteilhaft leben Höchste Präzision bei Prostataerkrankungen

Roboterassistierte Chirurgie mit Da Vinci am Helios Klinikum Meiningen

Vorteilhaft leben: Höchste Präzision bei Prostataerkrankungen
1
Roboterassistierte Chirurgie mit dem Da Vinci Xi: moderne Präzision für eine schonende Behandlung von Prostataerkrankungen am Helios Klinikum Meiningen. Im Bild: das urologische OP-Team mit Ph. D. Amr A. Gaber (2.v.r.), Chefarzt der Urologie, und Dr. Mohamed Zarzour, Leitender Oberarzt der Urologie (r.). Foto: Helios Klinikum Meiningen

Die moderne Urologie folgt seit Jahren einem klaren Anspruch: Eingriffe sollen für Patientinnen und Patienten möglichst schonend, sicher und wirkungsvoll sein. 
Aus diesem Gedanken ist die minimalinvasive Chirurgie entstanden – und mit ihr der nächste Entwicklungsschritt: die roboterassistierte Operation.

Moderne Prostatachirurgie in Meiningen

Am Helios Klinikum Meiningen ist die roboterassistierte Chirurgie heute gelebte Praxis. Mit dem hochmodernen Da Vinci Xi-System werden insbesondere Prostataerkrankungen auf hohem technischem Niveau behandelt. „Die vergrößerte 3D-Sicht, feinste Instrumentenbewegungen und maximale Kontrolle ermöglichen ein besonders gewebeschonendes Operieren“, sagt  der Leitende Oberarzt Dr. Mohamed Zarzour. Für die Patienten bedeutet das: geringerer Blutverlust, weniger Schmerzen nach dem Eingriff und eine schnellere Erholung. 
Gerade bei der radikalen Prostatektomie hat sich dieses Verfahren als fester Standard etabliert – mit sehr guten funktionellen Ergebnissen.  Kontinenz und Potenzerhalt lassen sich durch die hohe Präzision der Robotik deutlich verbessern.
Nahezu alle größeren abdominellen urologischen Eingriffe können heute roboterassistiert durchgeführt werden – von der Prostata- über die Nieren- bis zur Blasenchirurgie. Ergänzt wird das operative Spektrum durch moderne Lasertherapie, etwa bei Prostatavergrößerung oder komplexen Steinleiden.
„Die Robotik gibt uns die Möglichkeit, auch komplexe Prostataoperationen extrem präzise und schonend durchzuführen. Davon profitieren unsere Patienten unmittelbar“, sagt Ph. D. Amr A. Gaber, Chefarzt der Urologie am Helios Klinikum Meiningen.

Breites operatives Behandlungsspektrum

Neben der roboterassistierten Prostatachirurgie umfasst das operative Angebot der Klinik die minimalinvasive uro-onkologische Chirurgie mit dem OP-Roboter, die endoskopische Laser-Enukleation der Prostata, die endoskopische Behandlung komplexer Harnsteinerkrankungen, die rekonstruktive Urologie sowie  die Kinderurologie.

Ambulant gut erreichbar

Ergänzend stehen urologische Sprechstunden am MVZ MED GmbH, Von-Guttenberg-Str. 16 in Bad Neustadt/Saale, zur Verfügung:

Montag, Dienstag und Mittwoch 
08:10 Uhr – 11:30 Uhr 
13:10 Uhr – 16:30 Uhr                                                                                              

Ihr direkter Kontakt:

Helios Klinikum Meiningen
Sekretariat Urologie
Ansprechpartnerin: Theres Linser
Tel. (03693) 90-1021