Erholsamer Schlaf ist wichtig für unseren Rücken. Denn gerade nachts sollte sich die Wirbelsäule entspannen können und die Bandscheiben dort Unterstützung erhalten, wo sie benötigt wird. „Viele Menschen unterschätzen, wie entscheidend die richtige Unterstützung der Wirbelsäule für einen erholsamen Schlaf ist“, weiß Mario Schauer Lindström, TÜV-zertifizierter Bettenfachberater. Doch nicht jede Matratze passt zu jedem Körper. Deshalb lohnt es sich, genauer hinzuschauen und herauszufinden, was Ihrem Rücken wirklich guttut.