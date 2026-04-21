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  6. Gesundheitsabend im Helios Klinikum Meiningen

Vorteilhaft leben Gesundheitsabend im Helios Klinikum Meiningen

Gemeinsam gegen Krebs: Am 5. Mai lädt das Helios Klinikum Meiningen zu einem besonderen Gesundheitsabend ein – mit Patientenvorträgen, moderner Medizintechnik zum Ausprobieren und persönlichem Austausch für alle, die vorsorgen, verstehen oder begleiten möchten.

Vorteilhaft leben: Gesundheitsabend im Helios Klinikum Meiningen
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Der OP-Roboter „Da Vinci“ im Einsatz: Hochpräzise Technik unterstützt moderne, schonende Krebsoperationen – und kann beim Gesundheitsabend am 5. Mai im Helios Klinikum Meiningen live erlebt werden. Foto: Helios Klinikum Meiningen

Wenn es um das Thema Krebs geht, sind viele Fragen offen – bei Betroffenen ebenso wie bei Angehörigen oder Menschen, die vorsorgen möchten. Moderne Medizin kann heute viel leisten. Doch genauso wichtig sind verständliche Informationen, persönliche Gespräche und das Gefühl, gut begleitet zu sein.

Informationen für alle Interessierten

Unter dem Titel „Gemeinsam gegen Krebs – Wissen, Vorsorge, Therapie“ lädt das Helios Klinikum Meiningen am 5. Mai 2026 zu einem Gesundheitsabend ein. Die Veranstaltung richtet sich ausdrücklich an alle Interessierten – unabhängig davon, ob sie sich informieren und vorsorgen möchten oder bereits mit einer Erkrankung konfrontiert sind.
Im Mittelpunkt stehen aktuelle Möglichkeiten der Krebsmedizin – von der Früherkennung bis zur modernen Therapie. Gleichzeitig geht es um den Menschen:  um individuelle Begleitung, um Orientierung und um die Frage, wie Betroffene bestmöglich unterstützt werden können.
Ab 16.30 Uhr haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, den OP-Roboter „Da Vinci“ kennenzulernen – und selbst auszuprobieren. So wird moderne Medizintechnik anschaulich und greifbar. Parallel dazu lädt der „Marktplatz der Gesundheit“ zum Austausch ein: Fachabteilungen, Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen informieren über ihre Angebote und stehen für Gespräche bereit. Auch über interdisziplinäre Angebote, wie Ernährungsberatung, Aromatherapie, Ergo- und Physiotherapie, Stoma- und Kontinenzmanagement und Palliativmedizin können sich die Besucherinnen und Besucher  beraten lassen. Ein besonderer Schwerpunkt des Abends sind die Fachvorträge. In kompakten Einheiten erklären erfahrene Ärztinnen und Ärzte verständlich, wie Vorsorge funktioniert, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt und welche Entwicklungen die Krebsmedizin aktuell prägen. Themen reichen von Darmkrebsvorsorge über moderne Operationsverfahren bis hin zu Immuntherapien. Auch spezielle Fragestellungen – etwa zu Brust- oder Prostatakrebs – werden aufgegriffen.
Der Gesundheitsabend bietet damit eine gute Gelegenheit, sich aus erster Hand zu informieren, Unsicherheiten zu klären und mit Expertinnen und Experten ins Gespräch zu kommen – ohne Zeitdruck und in offener Atmosphäre.
Merken Sie sich den Termin vor: 5. Mai 2026,  16.30 bis 20 Uhr. Den detaillierten Veranstaltungsablauf finden Sie in unten stehendem Artikel. Die Teilnahme und das Parken auf dem Gelände sind kostenfrei.  Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Veranstaltungsort ist das Helios Klinikum Meiningen, Bergstraße 3. 
Wir freuen uns, Sie an diesem Abend begrüßen zu dürfen. Helios Klinikum Meiningen

Das sind die wichtigsten Programminhalte
 
• Fachvorträge
• OP-Roboter-Demos mit „Da Vinci“
• Marktplatz der Gesundheit

 

Der Gesundheitsabend am 5. Mai – das Programm 

Der Gesundheitsabend im Helios Klinikum Meiningen rückt das Thema Wissen, Vorsorge und Therapie bei Krebserkrankungen in den Mittelpunkt. Die Besucherinnen und Besucher können sich von  16.30 bis 20 Uhr auf ein vielfältiges Programm freuen. 

Fachvorträge (Konferenzraum)
17 bis 17.20 Uhr: Warum Darmkrebsvorsorge Sinn macht und wie es funktioniert (Priv.-Doz. Dr. med. Michael Hocke, CA Innere Medizin 2)
17.30 bis 17.50 Uhr: Von Robotern und Chirurgen – moderne operative Krebstherapie im 21. Jahrhundert (Priv.-Doz. Dr. med. Frank Brennfleck, CA Allgemein- und Viszeralchirurgie)
18 bis 18.20 Uhr: Zystische Eierstocktumore vor und nach den Wechseljahren – wie geht man vor? (apl. Prof. Dr. med. Anke Mothes, CÄ Gynäkologie und Geburtshilfe)
18.30 bis 18.50 Uhr: Operationsmöglichkeiten bei Brustkrebs – es muss nicht immer ein Silikonimplantat sein (Dr. med. Heiko Graf, CA Brustkrebszentrum/Mammachirurgie; Dr. med. Sevim Rest, LOÄ Frauenheilkunde und Geburtshilfe)
19 bis 19.20 Uhr: Prostatakrebs früh erkennen – moderne Behandlung mit weniger Belastung (Ph. D. Amr A. Gaber, CA Urologie; Sven Tiedge, OA Urologie)
19.30 bis 19.50 Uhr: Moderne Tumorbehandlung – Immuntherapie und mehr (Dr. med. Sebastian Dornaus, CA Hämatologie und Onkologie; 
Dr. med. Rebecca Bärwald, OÄ Onkologie)
Demos- und Infostände (Foyer)
16.30 bis 20 Uhr: OP-Roboter „Da Vinci“ live erleben, kennenlernen und selbst testen
17.30 bis 19 Uhr: Fragen stellen und mit den Expertinnen und Experten der Fachabteilungen ins Gespräch kommen
Marktplatz der Gesundheit (Foyer)
16.30 bis 20 Uhr: Info- und Beratungsstände der Fachabteilungen und zu besonderen Themen. Vertreten sind: Allgemein- und Viszeralchirurgie, Gastroenterologie, Onkologie, Gynäkologie und Urologie, Brustzentrum, Ergo- und Physiotherapie, Stoma- und Kontinenzmanagement, Palliativmedizin, Ernährungsberatung, Aromatherapie, Krebsberatungsstelle sowie  Selbsthilfegruppen. Helios Klinikum Meiningen
 