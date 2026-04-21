Vorteilhaft leben: Gesundheitsabend im Helios Klinikum Meiningen

Unter dem Titel „Gemeinsam gegen Krebs – Wissen, Vorsorge, Therapie“ lädt das Helios Klinikum Meiningen am 5. Mai 2026 zu einem Gesundheitsabend ein. Die Veranstaltung richtet sich ausdrücklich an alle Interessierten – unabhängig davon, ob sie sich informieren und vorsorgen möchten oder bereits mit einer Erkrankung konfrontiert sind.

Im Mittelpunkt stehen aktuelle Möglichkeiten der Krebsmedizin – von der Früherkennung bis zur modernen Therapie. Gleichzeitig geht es um den Menschen: um individuelle Begleitung, um Orientierung und um die Frage, wie Betroffene bestmöglich unterstützt werden können.

Ab 16.30 Uhr haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, den OP-Roboter „Da Vinci“ kennenzulernen – und selbst auszuprobieren. So wird moderne Medizintechnik anschaulich und greifbar. Parallel dazu lädt der „Marktplatz der Gesundheit“ zum Austausch ein: Fachabteilungen, Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen informieren über ihre Angebote und stehen für Gespräche bereit. Auch über interdisziplinäre Angebote, wie Ernährungsberatung, Aromatherapie, Ergo- und Physiotherapie, Stoma- und Kontinenzmanagement und Palliativmedizin können sich die Besucherinnen und Besucher beraten lassen. Ein besonderer Schwerpunkt des Abends sind die Fachvorträge. In kompakten Einheiten erklären erfahrene Ärztinnen und Ärzte verständlich, wie Vorsorge funktioniert, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt und welche Entwicklungen die Krebsmedizin aktuell prägen. Themen reichen von Darmkrebsvorsorge über moderne Operationsverfahren bis hin zu Immuntherapien. Auch spezielle Fragestellungen – etwa zu Brust- oder Prostatakrebs – werden aufgegriffen.

Der Gesundheitsabend bietet damit eine gute Gelegenheit, sich aus erster Hand zu informieren, Unsicherheiten zu klären und mit Expertinnen und Experten ins Gespräch zu kommen – ohne Zeitdruck und in offener Atmosphäre.

Merken Sie sich den Termin vor: 5. Mai 2026, 16.30 bis 20 Uhr. Den detaillierten Veranstaltungsablauf finden Sie in unten stehendem Artikel. Die Teilnahme und das Parken auf dem Gelände sind kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Veranstaltungsort ist das Helios Klinikum Meiningen, Bergstraße 3.

Wir freuen uns, Sie an diesem Abend begrüßen zu dürfen. Helios Klinikum Meiningen