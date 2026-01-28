Das Klinikum investiert gezielt in die Ausbildung junger Menschen und eröffnet zum kommenden Ausbildungsjahr vielfältige Einstiegsmöglichkeiten in medizinischen Berufen.

Die Ausbildung erfolgt praxisnah in enger Zusammenarbeit mit Schulen und externen Partnern. Mehr als 60 erfahrene Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter begleiten die Auszubildenden in allen medizinischen Bereichen und sorgen für eine strukturierte, kontinuierliche Anleitung. Ziel ist es, junge Menschen fachlich sicher auszubilden und gut vorbereitet in den Berufsalltag zu führen.

Auszubildende profitieren von moderner technischer Ausstattung, klaren Einarbeitungskonzepten und tariflicher Ausbildungsvergütung. Zusätzlich übernimmt das Klinikum das Deutschlandticket, stellt sämtliche Ausbildungsmittel kostenfrei zur Verfügung und bietet Einführungswochen sowie Fortbildungsveranstaltungen speziell für Auszubildende an. Nach dem Abschluss bestehen vielfältige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Hauses.

Die Bewerbungsphasen für das kommende Ausbildungsjahr haben bereits begonnen. Wichtig zu beachten: Der nächste Start der Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann ist am 01.03. und erfolgt in Kooperation mit dem GAW-Institut für berufliche Bildung gGmbH. Weitere Ausbildungsstarts folgen im Jahresverlauf. Helios Klinikum Meiningen