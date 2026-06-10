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Vorteilhaft leben Geselligkeit ohne Stress: Warum das Verstehen im Biergarten kein Kraftakt sein muss

Wenn das Stimmengewirr die Freude am Ausflug trübt, hilft Meisterpräzision gegen den Hörstress im Alltag.

Vorteilhaft leben: Geselligkeit ohne Stress: Warum das Verstehen im Biergarten kein Kraftakt sein muss
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Moderne Hörsysteme sorgen dafür, dass auch in lebhafter Runde jedes Wort ankommt und Geselligkeit wieder entspannt erlebt werden kann. Foto: Oticon

Wenn die Gläser klingen, das Lachen der Tischnachbarn anschwillt und ein lauer Sommerwind durch die Bäume streift, zieht es uns nach draußen. Doch für viele Menschen bei uns in Südthüringen wird der langersehnte Ausflug in den Biergarten oder zum gemütlichen Grillfest unfreiwillig zum Spießrutenlauf. Man sitzt mitten im Geschehen, nickt freundlich, aber das Gegenüber bleibt stumm – verschluckt von einer Wand aus Nebengeräuschen. Statt entspannter Gespräche macht sich Frust breit. Wer merkt, dass er trotz hoher Konzentration nur noch Bruchstücke versteht, zieht sich oft leise zurück. Aus der Freude an der Gemeinschaft wird purer Hörstress.

Das Gehirn auf Hochtouren
Dass uns eine laute Umgebung so anstrengt, liegt an einer Höchstleistung im Kopf. Fehlen dem Gehör die feinen Zwischentöne, muss das Gehirn die fehlenden Wörter mühsam aus dem Zusammenhang erraten. Diese ständige Anstrengung ermüdet uns rasch und nimmt uns die Unbeschwertheit.
„Viele Menschen befürchten, dass ein Hörsystem in einem vollen Lokal einfach alle Geräusche wild durcheinander verstärkt“, erklärt Peter Möckel, Inhaber von HÖRGERÄTE MÖCKEL. „Doch die moderne Meisterakustik leistet heute etwas Erstaunliches: Sie unterscheidet blitzschnell zwischen störendem Lärm und der menschlichen Stimme. Während das Klappern von Gläsern im Hintergrund sanft gedämpft wird, wird das gesprochene Wort Ihres Partners klar gezeichnet. Das entlastet den Kopf spürbar – und Sie genießen den gemeinsamen Ausflug wieder mit voller Energie.“

Die Natur als Vorbild direkt vor Ort
Um diesen Weg zurück zum Hören nahezu wie früher erfolgreich zu begleiten, setzen die Experten in den regionalen Filialen auf ein patentiertes Anpassverfahren: das sogenannte audiosus-Verfahren. Dahinter verbirgt sich eine Methode, bei der die reale Klangwelt direkt in der Anpasskabine simuliert wird. Da ein entwöhntes Gehör das Verarbeiten von Tönen erst wieder neu erlernen muss, unterstützt dieses vertraute Klangbild das Gehirn optimal beim Training.
Schritt für Schritt und mit handwerklicher Meisterpräzision wird das System so eingestellt, dass die natürliche Klangumgebung wieder zugänglich wird und die kognitive Last spürbar sinkt.

Ihr persönlicher Sommer-Check: Jetzt 30 Tage probetragen
Bereit für die Rückkehr der Zwischentöne? Bringen Sie wieder Leichtigkeit in Ihren Sommer. Wir laden Sie herzlich zu einem unverbindlichen Kennenlernen unseres exklusiven audiosus-Verfahrens ein.

  • Rufen Sie uns einfach an oder
  • Buchen Sie Ihren Wunschtermin unter: www.hoergeraete-moeckel.de/termin

    Sichern Sie sich Ihren Termin für ein 30-tägiges Probetragen in Ihrer vertrauten Umgebung. Wir nehmen uns Zeit für Sie – mit meisterlicher Geduld. 