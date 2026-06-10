Wenn die Gläser klingen, das Lachen der Tischnachbarn anschwillt und ein lauer Sommerwind durch die Bäume streift, zieht es uns nach draußen. Doch für viele Menschen bei uns in Südthüringen wird der langersehnte Ausflug in den Biergarten oder zum gemütlichen Grillfest unfreiwillig zum Spießrutenlauf. Man sitzt mitten im Geschehen, nickt freundlich, aber das Gegenüber bleibt stumm – verschluckt von einer Wand aus Nebengeräuschen. Statt entspannter Gespräche macht sich Frust breit. Wer merkt, dass er trotz hoher Konzentration nur noch Bruchstücke versteht, zieht sich oft leise zurück. Aus der Freude an der Gemeinschaft wird purer Hörstress.