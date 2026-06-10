Das Gehirn auf Hochtouren

Dass uns eine laute Umgebung so anstrengt, liegt an einer Höchstleistung im Kopf. Fehlen dem Gehör die feinen Zwischentöne, muss das Gehirn die fehlenden Wörter mühsam aus dem Zusammenhang erraten. Diese ständige Anstrengung ermüdet uns rasch und nimmt uns die Unbeschwertheit.

„Viele Menschen befürchten, dass ein Hörsystem in einem vollen Lokal einfach alle Geräusche wild durcheinander verstärkt“, erklärt Peter Möckel, Inhaber von HÖRGERÄTE MÖCKEL. „Doch die moderne Meisterakustik leistet heute etwas Erstaunliches: Sie unterscheidet blitzschnell zwischen störendem Lärm und der menschlichen Stimme. Während das Klappern von Gläsern im Hintergrund sanft gedämpft wird, wird das gesprochene Wort Ihres Partners klar gezeichnet. Das entlastet den Kopf spürbar – und Sie genießen den gemeinsamen Ausflug wieder mit voller Energie.“