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Vorteilhaft leben Genussvolle Momente zum Fest

Bergbaude und Kulturscheune in Waffenrod bieten den passenden Rahmen für Firmen, Familien und Freunde.

Vorteilhaft leben: Genussvolle Momente zum Fest
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In der Bergbaude Waffenrod wird die Weihnachtszeit zum Genusserlebnis. Ob Firmenfeier oder Familienessen, hier stehen Gemeinschaft und festliche Stimmung im Mittelpunkt. Foto: Restaurant Bergbaude Waffenrod

Die Weihnachtszeit ist die Zeit der Begegnungen. Nach einem arbeitsreichen Jahr möchten viele Unternehmen ihren Mitarbeitern Danke sagen, Familien freuen sich auf gemeinsame Stunden fernab des Alltags. In der Bergbaude in Waffenrod  wird daraus ein genussvolles Erlebnis. Für Firmen, Praxen und Vereine ist die Bergbaude eine stimmungsvolle Alternative zum klassischen Veranstaltungsraum. Im Restaurant finden bis zu 40 Personen Platz und genießen ihre Weihnachtsfeier bei Kaminfeuer, Kerzenschein und rustikalem Ambiente.   „Eine Weihnachtsfeier soll etwas Besonderes sein – kein Pflichttermin. Bei uns sitzt das Team zusammen, lässt das Jahr Revue passieren und genießt einfach einen schönen Abend“, sagt Inhaberin  Melanie Peter-Memm. Für größere Gruppen öffnet die Bergbaude ihre Kulturscheune. Mit Platz für bis zu 180 Gäste bietet sie den idealen Rahmen für ausgelassene Weihnachtsfeiern, Betriebsfeste und Jahresabschlüsse.  „Ob 15 oder 150 Gäste – wir finden für jede Firmenfeier den passenden Rahmen. Und die Kulturscheune ist dabei etwas ganz Besonderes“, so Peter-Memm. Auch kulinarisch setzt die Bergbaude auf Qualität und Individualität. Alle Speisen werden frisch zubereitet, auf Convenience-Produkte wird bewusst verzichtet. Von Thüringer Küche bis hin zu modernen oder ayurvedischen Spezialitäten werden die Menüs ganz nach den Wünschen der Gäste zusammengestellt.

Hüttengaudi in der  Kulturscheune


Ein besonderer Veranstaltungstipp ist die Auenland-Weihnachtsfeier „Hüttengaudi“ am 18. Dezember  in der Kulturscheune. 
Von 18 bis 24 Uhr erwartet die Besucher ein festliches Weihnachtsbuffet, Live-Musik mit der Jojo Band und eine Getränke-Flatrate.  Für 99 Euro pro Person bietet die Veranstaltung den idealen Rahmen für Firmen, Praxen oder kleinere Teams, die gemeinsam feiern möchten, ohne selbst organisieren zu müssen.  Wer noch auf der Suche nach einer unkomplizierten Weihnachtsfeier ist, sollte sich schnell einen der begehrten Plätze sichern.

Zeit für Familie und Genuss


Auch Familien können die festliche Atmosphäre der Bergbaude genießen und sich ganz auf die gemeinsame Zeit konzentrieren.
„Weihnachten soll man genießen – nicht arbeiten. 
Bei uns übernehmen wir das Kochen, den Service und den Abwasch. Unsere Gäste kümmern sich nur um das Wichtigste: die Zeit miteinander“, sagt die Gastgeberin.  Für einen genussvollen Jahresausklang lädt die Bergbaude außerdem zu einem festlichen Vier-Gänge-Galamenü an Silvester ein. Als Geschenkidee eignen sich Gutscheine oder Tickets für die Dinner-Events 2026 und 2027. Da die Plätze rund um Weihnachten und Silvester begrenzt sind, empfiehlt sich eine frühzeitige Reservierung.

Kontakt:
Restaurant Bergbaude
Zum Burgberg 1
98673 Eisfeld OT Waffenrod / Hinterrod
Reservierung:
Tel: 03686 / 61890-17
E-Mail: kontakt@restaurant-bergbaude.de
Mehr Infos: restaurantbergbaude.de
 