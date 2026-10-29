Vorteilhaft leben: Genussvolle Momente zum Fest

Die Weihnachtszeit ist die Zeit der Begegnungen. Nach einem arbeitsreichen Jahr möchten viele Unternehmen ihren Mitarbeitern Danke sagen, Familien freuen sich auf gemeinsame Stunden fernab des Alltags. In der Bergbaude in Waffenrod wird daraus ein genussvolles Erlebnis. Für Firmen, Praxen und Vereine ist die Bergbaude eine stimmungsvolle Alternative zum klassischen Veranstaltungsraum. Im Restaurant finden bis zu 40 Personen Platz und genießen ihre Weihnachtsfeier bei Kaminfeuer, Kerzenschein und rustikalem Ambiente. „Eine Weihnachtsfeier soll etwas Besonderes sein – kein Pflichttermin. Bei uns sitzt das Team zusammen, lässt das Jahr Revue passieren und genießt einfach einen schönen Abend“, sagt Inhaberin Melanie Peter-Memm. Für größere Gruppen öffnet die Bergbaude ihre Kulturscheune. Mit Platz für bis zu 180 Gäste bietet sie den idealen Rahmen für ausgelassene Weihnachtsfeiern, Betriebsfeste und Jahresabschlüsse. „Ob 15 oder 150 Gäste – wir finden für jede Firmenfeier den passenden Rahmen. Und die Kulturscheune ist dabei etwas ganz Besonderes“, so Peter-Memm. Auch kulinarisch setzt die Bergbaude auf Qualität und Individualität. Alle Speisen werden frisch zubereitet, auf Convenience-Produkte wird bewusst verzichtet. Von Thüringer Küche bis hin zu modernen oder ayurvedischen Spezialitäten werden die Menüs ganz nach den Wünschen der Gäste zusammengestellt.