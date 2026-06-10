Viele Menschen nehmen diesen Frust beim Sehen zunächst gar nicht richtig wahr oder schieben ihn auf die Tagesform. Doch wenn die Augen dauerhaft mehr leisten müssen, wird der Alltag spürbar anstrengender. Die ständige Anstrengung der Augen, unschöne Seheindrücke im Alltag auszugleichen, führt zu einer raschen visuellen Erschöpfung und raubt wertvolle Energie für die schönen Momente im Leben. „Unsere Augen versuchen instinktiv, Sehunschärfen so gut wie möglich auszugleichen“, erklärt Juliane Forch, Augenoptikermeisterin bei Optik Möckel. „Ist die Sehstärke nicht mehr optimal auf die aktuellen Bedürfnisse abgestimmt, kann das im Alltag schneller ermüden.“ Ein wichtiger erster Schritt ist daher eine präzise Überprüfung der aktuellen Sehkraft. Mit handwerklicher Meisterpräzision stimmen die Experten in den Filialen Obermaßfeld-Grimmenthal und Wutha-Farnroda Gläser sorgfältig auf die individuellen Bedürfnisse ab, damit das Sehen wieder entspannter werden kann.

Da das Team vor Ort Platz für die neuen Kollektionen schafft, verbindet Optik Möckel diesen Service aktuell mit einer großen Lagerräumung. Wer eine neue Fassung sucht, erhält ab sofort 50 % Rabatt auf alle vorrätigen Modelle der Vorjahre – ganz unabhängig vom Kauf neuer Gläser. Aktuelle Kollektionen sind ausgenommen. Juliane Forch rät dazu, die Gelegenheit für einen unverbindlichen Sehtest in unseren Filialen vor Ort zu nutzen, um die persönliche Wunschbrille zum halben Fassungspreis zu entdecken und wieder mit voller Leichtigkeit durchzustarten.