Vorteilhaft leben: Flexpool soll Pflegekräften den Einstieg erleichtern

Wie anspruchsvoll ist es für Sie, neue Mitarbeiter zu finden?

Jessica Ackermann:Hildburghausen ist keine große Stadt, wir sind ländlicher Raum, das ist ein schwieriges Umfeld, um Mitarbeiter im Pflegebereich zu gewinnen. Aber: Wir sind ein familiäres Haus und haben kleine Teams. Jeder, der in einem Krankenhaus in der Pflege tätig ist, weiß natürlich, dass er in drei Schichten arbeitet – auch an Wochenenden und an Feiertagen. Das ist auch eine Generationenfrage. Mit den sogenannten Babyboomern haben wir da wenig Probleme. Aber jüngere Menschen sehen Dinge anders, möchten an Wochenenden frei haben oder nur bestimmte Dienste leisten. Das geht natürlich nicht. Aber: Mit dem Flexpool können wir flexibler auf die Wünsche der Mitarbeiter reagieren.

Dr. med. Robert Koburg: Man muss auch sehen, dass die Vorgaben an die Kliniken, entsprechend qualifiziertes Personal für die Patienten vorzuhalten, in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen sind. Das ist letztendlich auch richtig so. Wir wollen keine medizinische Betreuung zweiter Klasse. Hinreichend ist belegt, dass ausreichend qualifiziertes Personal in ausreichender Anzahl wesentlich für den Behandlungserfolg ist. Das heißt: Es gibt einen starken Wettbewerb um gutes Personal.

Aber von denen, die ausreichend qualifiziert sind, sagen einfach einige: Nein, ich möchte diesen Drei-Schicht-Betrieb auch an Wochenenden nicht mehr machen. Ich mache meinen Beruf gerne, auch aus Überzeugung, aber ich habe familiäre Gründe. Bisher sind uns solche Mitarbeiter für die Pflege verloren gegangen. Das können wir uns nicht mehr leisten.