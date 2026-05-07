 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Hildburghausen

  6. Flexpool soll Pflegekräften den Einstieg erleichtern

Vorteilhaft leben Flexpool soll Pflegekräften den Einstieg erleichtern

Mit flexiblen Einsatzmodellen reagiert die Henneberg-Klinik auf den Fachkräftemangel und will neue Pflegekräfte gezielt ansprechen.

Vorteilhaft leben: Flexpool soll Pflegekräften den Einstieg erleichtern
1
Chefarzt Dr. med. Robert Koburg und Pflegedirektorin Jessica Ackermann. Foto: P. Lauterbach

Wie jedes Krankenhaus sucht auch die Henneberg-Klinik händeringend Pflegekräfte. Zugleich rücken bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten stärker in den Fokus. Der Flexpool bietet dafür viele Möglichkeiten, sagen Pflegedirektorin Jessica Ackermann und Chefarzt Dr. med. Robert Koburg im Gespräch.

Wie anspruchsvoll ist es für Sie, neue Mitarbeiter zu finden?
Jessica Ackermann:Hildburghausen ist keine große Stadt, wir sind ländlicher Raum, das ist ein schwieriges Umfeld, um Mitarbeiter im Pflegebereich zu gewinnen. Aber: Wir sind ein familiäres Haus und haben kleine Teams. Jeder, der in einem Krankenhaus in der Pflege tätig ist, weiß natürlich, dass er in drei Schichten arbeitet – auch an Wochenenden und an Feiertagen. Das ist auch eine Generationenfrage. Mit den sogenannten Babyboomern haben wir da wenig Probleme. Aber jüngere Menschen sehen Dinge anders, möchten an Wochenenden frei haben oder nur bestimmte Dienste leisten. Das geht natürlich nicht. Aber: Mit dem Flexpool können wir flexibler auf die Wünsche der Mitarbeiter reagieren.
Dr. med. Robert Koburg: Man muss auch sehen, dass die Vorgaben an die Kliniken, entsprechend qualifiziertes Personal für die Patienten vorzuhalten, in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen sind. Das ist letztendlich auch richtig so. Wir wollen keine medizinische Betreuung zweiter Klasse. Hinreichend ist belegt, dass ausreichend qualifiziertes Personal in ausreichender Anzahl wesentlich für den Behandlungserfolg ist. Das heißt: Es gibt einen starken Wettbewerb um gutes Personal. 
Aber von denen, die ausreichend qualifiziert sind, sagen einfach einige: Nein, ich möchte diesen Drei-Schicht-Betrieb auch an Wochenenden nicht mehr machen. Ich mache meinen Beruf gerne, auch aus Überzeugung, aber ich habe familiäre Gründe. Bisher sind uns solche Mitarbeiter für die Pflege verloren gegangen. Das können wir uns nicht mehr leisten.

Oder ausgebildete Pflegekräfte sind gar nicht erst zu Ihnen gekommen?
Dr. med. Robert Koburg: Idealerweise lassen sich die unterschiedlichen Vorstellungen, etwa nur Früh- oder ausschließlich Nachtdienste, so kompensieren, dass die Pflegedienstleitung immer einen passenden Mitarbeiter für den aktuellen Bedarf auf der Station zur Verfügung hat.

Am 1. Februar haben Sie, Frau Ackermann, in Hildburghausen den Flexpool eingeführt. Welche Erfahrungen gibt es?
Jessica Ackermann: Es ist natürlich erst der Anfang. Aber ich sehe schon erste Erleichterungen – vor allem bei der stationsübergreifenden Planung der Schichten. 
Dass Mitarbeiter auf verschiedenen Stationen tätig sind, ist ja bisher nicht üblich. Dafür gibt es auch Gründe. Im Flexpool geht das. Die Pflegedirektion (Pflegedirektorin oder die Pflegedienstleitung) trifft sich jeden Morgen mit einer Vertretung jeder Station. Dort werden tagesaktuell Dienstausfälle und Nachbesetzungen besprochen. Wenn jemand im Spätdienst ausfällt, kann ich so vorhandene Flexpooler einsetzen. Das macht es einfacher, um möglichst viele Betten zur Verfügung zu halten. Aber: Man muss Mitarbeiter dafür gewinnen. Denn die müssen bereit sein, zwischen den Stationen zu wechseln, sind also dann in keinen festen Teams mehr. Das ist nicht ganz so einfach, aber am Ende zahlt sich Flexibilität für alle aus.

Wie viele Mitarbeiter sind nach drei Monaten Testphase im Pool?
Jessica Ackermann: Momentan sind es vier Mitarbeiterinnen, und wir führen gerade zwei  Vorstellungsgespräche.  Wenn es klappt, sind es dann sechs.
Dr. med. Robert Koburg: Damit das Modell funktionieren kann, brauchen wir natürlich eine gewisse Größe, damit sich die Wünsche und Erfordernisse von Mitarbeitern und Stationsbetrieb ausbalancieren lassen. 
Wir sind jetzt in einer Aufbauphase und natürlich noch nicht da angekommen, wo wir eigentlich hinwollen. Wir sehen schon, dass unsere Mitarbeiter nachdenklich reagieren. Die einen sind begeistert, andere sagen, es sei ungerecht, sich die Schichten aussuchen zu können, die man will. 
Stabile Teams sind bei uns ein Wert an sich. Ich bin sehr zuversichtlich, dass sich alles noch zurechtrütteln wird.
Der Flexpool ist für Sie dennoch wichtig, um neue Mitarbeiter zu gewinnen?
Jessica Ackermann:  Es ist kein Geheimnis, dass wir im Wettbewerb um Pflegekräfte nicht wie große Häuser unbegrenzt Kopfprämien zahlen können. Wir sind ein kommunales Haus und arbeiten mit Steuergeld. Deshalb können wir nicht wie große Konzerne agieren, sondern müssen verantwortungsvoll mit den Mitteln umgehen. Das bedeutet: Wir müssen mit dem Familiären punkten und mit guten Arbeitsbedingungen.

Kontakt:  
Henneberg-Klinik 
Hildburghausen GmbH
Schleusinger Straße 17
98646 Hildburghausen
E-Mail:  Jessica.Ackermann@ henneberg-kliniken.de
Telefon: 03685 773 - 3321
 