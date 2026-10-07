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  6. Feuer und Flamme fürs eigene Zuhause

Vorteilhaft leben Feuer und Flamme fürs eigene Zuhause

Vom klassischen Kaminofen bis zur individuellen Feuerstätte: Kaminbau Walther zeigt, welche Möglichkeiten moderne Kaminplanung bietet.

Vorteilhaft leben: Feuer und Flamme fürs eigene Zuhause
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Behaglichkeit in der Küche: Feuerstätten mit Koch- oder Backfunktion verbinden Formschönheit mit praktischen Eigenschaften. Foto: emo alpin

Ein Kamin spendet nicht nur Wärme, sondern prägt auch die Atmosphäre eines Raumes. Bei Schornstein- & Kaminbau Walther in Suhl stehen deshalb individuelle Lösungen und die Gegebenheiten vor Ort im Mittelpunkt. Inspiration und persönliche Beratung gibt es im Oktober auch auf der Messe „Bauen – Wohnen – Energie“ im Congress Centrum Suhl.
Wenn draußen Wind und Regen gegen die Fenster ziehen, hat ein knisterndes Feuer seinen ganz besonderen Reiz. 
Doch wer heute über einen Kamin oder Ofen für die eigenen vier Wände nachdenkt, hat wesentlich mehr Möglichkeiten als noch vor einigen Jahren.
Vom klassischen Kaminofen über Kachel- und Grundöfen bis hin zu Pellet-, Hybrid- oder wassergeführten Lösungen reicht die Auswahl. Auch Feuerstätten mit Koch- oder Backfunktion gehören inzwischen zum Angebot. Schornstein- & Kaminbau Walther präsentiert verschiedene dieser Möglichkeiten in seiner Ausstellung in der Gothaer Straße 115 in Suhl.

Nicht jeder Kamin passt in jedes Haus

So unterschiedlich Häuser, Wohnungen und Wohnstile sind, so individuell sollte auch die passende Feuerstätte geplant werden. Kaminbau Walther setzt nach eigenen Angaben auf Komplettlösungen und passt Kamine an die jeweiligen Gegebenheiten im Gebäude an. Zum Leistungsspektrum gehört neben dem Kaminbau auch der Schornsteinbau.
Auch mit Blick auf die Energiekosten können moderne Feuerstätten interessant sein. Wassergeführte Pelletöfen lassen sich beispielsweise im Neubau zur Unterstützung einer Wärmepumpe einsetzen.  In der kalten Jahreszeit können sie einen Teil der benötigten Wärme bereitstellen und so dazu beitragen, den Strombedarf der Wärmepumpe und die damit verbundenen Kosten im Winter zu reduzieren.
Dabei spielt längst nicht nur die Technik eine Rolle. Ein Kamin kann heute bewusst in die Gestaltung des Wohnraumes einbezogen werden. Auf seiner Internetseite zeigt der Suhler Fachbetrieb beispielsweise auch individuelle Lösungen, bei denen ein Fernseher in die Gestaltung rund um den Kamin integriert wird.

Ideen sammeln und persönlich beraten lassen

Wer noch nicht genau weiß, welche Lösung zum eigenen Zuhause passt, kann sich zunächst einen Überblick verschaffen. Neben der Ausstellung des Unternehmens bietet dazu im Herbst auch die Messe „SUHL 2026 Bauen – Wohnen – Energie“ Gelegenheit. Vom 23. bis 25. Oktober 2026 dreht sich im Congress Centrum Suhl wieder alles rund ums Bauen, Modernisieren und Wohnen. Zu den Themenbereichen gehört ausdrücklich auch der Schornstein- und Kaminbau. Die Messe ist am Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.
Auch Schornstein- & Kaminbau Walther ist mit einem eigenen Messestand im großen Saal vertreten. So bietet sich für Besucher die Gelegenheit, Ideen für die eigenen vier Wände zu sammeln und mit den Fachleuten direkt ins Gespräch zu kommen.

Schornstein- und Kaminbau Suhl A. Walther
Inhaberin: Denise Rieß
Gothaer Straße 115
98527 Suhl
Telefon: 03681 / 300 932
E-Mail: info@kaminbau-walther.de
www.kaminbau-walther.de
Kaminstudio in Suhl –
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 9 – 17 Uhr