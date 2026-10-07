Vorteilhaft leben: Feuer und Flamme fürs eigene Zuhause

So unterschiedlich Häuser, Wohnungen und Wohnstile sind, so individuell sollte auch die passende Feuerstätte geplant werden. Kaminbau Walther setzt nach eigenen Angaben auf Komplettlösungen und passt Kamine an die jeweiligen Gegebenheiten im Gebäude an. Zum Leistungsspektrum gehört neben dem Kaminbau auch der Schornsteinbau.

Auch mit Blick auf die Energiekosten können moderne Feuerstätten interessant sein. Wassergeführte Pelletöfen lassen sich beispielsweise im Neubau zur Unterstützung einer Wärmepumpe einsetzen. In der kalten Jahreszeit können sie einen Teil der benötigten Wärme bereitstellen und so dazu beitragen, den Strombedarf der Wärmepumpe und die damit verbundenen Kosten im Winter zu reduzieren.

Dabei spielt längst nicht nur die Technik eine Rolle. Ein Kamin kann heute bewusst in die Gestaltung des Wohnraumes einbezogen werden. Auf seiner Internetseite zeigt der Suhler Fachbetrieb beispielsweise auch individuelle Lösungen, bei denen ein Fernseher in die Gestaltung rund um den Kamin integriert wird.