Vorteilhaft leben: Feuer und Flamme fürs eigene Zuhause

Ein Kamin spendet nicht nur Wärme, sondern prägt auch die Atmosphäre eines Raumes. Bei Schornstein- & Kaminbau Walther in Suhl stehen deshalb individuelle Lösungen und die Gegebenheiten vor Ort im Mittelpunkt. Inspiration und persönliche Beratung gibt es im Oktober auch auf der Messe „Bauen – Wohnen – Energie“ im Congress Centrum Suhl.
Wenn draußen Wind und Regen gegen die Fenster ziehen, hat ein knisterndes Feuer seinen ganz besonderen Reiz.
Doch wer heute über einen Kamin oder Ofen für die eigenen vier Wände nachdenkt, hat wesentlich mehr Möglichkeiten als noch vor einigen Jahren.
Vom klassischen Kaminofen über Kachel- und Grundöfen bis hin zu Pellet-, Hybrid- oder wassergeführten Lösungen reicht die Auswahl. Auch Feuerstätten mit Koch- oder Backfunktion gehören inzwischen zum Angebot. Schornstein- & Kaminbau Walther präsentiert verschiedene dieser Möglichkeiten in seiner Ausstellung in der Gothaer Straße 115 in Suhl.