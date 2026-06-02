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Vorteilhaft leben Energie aus der Region - für die Region

Energie gehört zum Alltag - zuhause, bei der Arbeit und überall dort, wo Menschen auf eine sichere Versorgung angewiesen sind. Gerade deshalb entscheiden sich viele Kundinnen und Kunden bewusst für einen Energieversorger aus ihrer Heimatregion. Denn wer Energie aus der Region bezieht, stärkt gleichzeitig auch die Region selbst.

Vorteilhaft leben: Energie aus der Region - für die Region
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Die Verbundenheit mit der Region zeigt WerraEnergie in vielerlei Hinsicht – ob in Bad Salzungen (im Hintergrund die Trinkhalle der historischen Gradieranlage) oder Schmalkalden. Foto: WerraEnergie

WerraEnergie steht seit vielen Jahren für eine sichere, faire und persönliche Energieversorgung direkt vor Ort. Statt anonymer Hotlines und wechselnder Ansprechpartner erleben Kundinnen und Kunden hier echte Nähe: persönliche Beratung in den Kundenzentren, direkte Erreichbarkeit und Ansprechpartner, die die Region kennen und hier zuhause sind.
Als regionaler Energieversorger begleitet WerraEnergie Menschen, Familien und Unternehmen in Südwestthüringen mit modernen Lösungen für Strom, Gas und zukunftsfähige Wärme. Neben fairen Strom- und Gastarifen bietet das Unternehmen attraktive Wärmepumpentarife sowie individuelle Beratung rund um effiziente Energielösungen für Zuhause.
Auch bei den Erdgaspreisen setzt WerraEnergie auf Stabilität und Verantwortung. Trotz internationaler Krisen und schwankender Energiemärkte sind für das Geschäftsjahr 2026 keine Erhöhungen der Erdgaspreise geplant. Möglich wird dies durch eine langfristige und vorausschauende Beschaffungsstrategie. Benötigte Gasmengen wurden frühzeitig eingekauft und vertraglich abgesichert. So schützt WerraEnergie ihre Kundinnen und Kunden vor starken Preisschwankungen und sorgt für Versorgungssicherheit in der Region.
Dabei setzt das Unternehmen bewusst nicht auf kurzfristige Lockangebote, sondern auf faire Preise, verlässliche Versorgung und nachhaltige Investitionen in die Energieinfrastruktur vor Ort.
Wer sich für WerraEnergie entscheidet, entscheidet sich bewusst für regionale Verantwortung. Denn die Wertschöpfung bleibt in der Region: Arbeitsplätze werden gesichert, Vereine unterstützt und Projekte vor Ort gefördert. Mit einem kommunalen Spenden- und Sponsoringkonzept engagiert sich Werra-Energie seit Jahren aktiv für das gesellschaftliche Leben in Südwestthüringen.
Unter dem Leitgedanken „Energie für heute – Engagement für morgen“ verbindet WerraEnergie moderne Energieversorgung mit nachhaltigem Handeln. Ein sichtbares Zeichen dafür ist die neue Baumpflanzaktion: Für jeden neu abgeschlossenen Vertrag wird ein Baum gepflanzt. So entsteht aus jedem neuen Kundenauftrag ein direkter Beitrag für eine grünere Zukunft in der Region.

Neben der zuverlässigen Energieversorgung unterstützt WerraEnergie auch zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen vor Ort. Dazu zählen unter anderem die WerraEnergie Poolparty in Vacha (Sonntag, 21.06.2026) sowie der WerraEnergie SwimRun (Samstag, 27.06.2026) im Rahmen des Stadtfestes Bad Salzungen.
Auch die Aktion „Gutes aus der Region teilt man gerne“ steht ganz im Zeichen regionaler Verbundenheit. Zufriedene Kundinnen und Kunden können WerraEnergie weiterempfehlen und erhalten für jeden erfolgreich vermittelten Neukunden eine Aral-Gutscheinkarte im Wert von 30 Euro.
Zusätzlich sorgt die neue EnergieTour für besondere Sommermomente in der Region. Beim Ticketsommer-Gewinnspiel verlost WerraEnergie exklusive Konzerttickets - unter anderem für Suzi Quatro auf der Burg Creuzburg und Nena in der VIBA Nougat-Welt Schmalkalden.
So verbindet WerraEnergie moderne Energieversorgung mit regionalem Engagement, fairen Preisen und echter Nähe zu den Menschen vor Ort.

Persönlich für Sie vor Ort

Kundenzentrum Bad Salzungen
August-Bebel-Straße 36–38
36433 Bad Salzungen
Kundenzentrum Schmalkalden
Hinter der Stadt 3
98574 Schmalkalden

Telefon: 03695 / 8760 36
E-Mail: info@werraenergie.de
Internet: www.werraenergie.de
Weitere Informationen:
www.werraenergie.de/empfehlen
www.werraenergie.de/unterwegs
 