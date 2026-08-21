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Vorteilhaft leben Endlich wieder den kompletten Durchblick haben

Die Augen sollten regelmäßig gecheckt werden. Egloff Optik aus Zella-Mehlis ist mit modernster Technik ausgestattet.

Vorteilhaft leben: Endlich wieder den kompletten Durchblick haben
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Bei Sabine Egloff und ihrem Team sind Sie in den besten Händen. Foto: Egloff Optik

utes Sehen bedeutet ein großes Stück Lebensqualität. Denn wenn wir uns auf unsere Augen verlassen können, erfreuen wir uns nicht nur an schönen Farben und Formen, sondern fühlen uns auch im Alltag sicher. Doch auch die Augen unterliegen dem natürlichen Alterungsprozess. Mit den Jahren lässt das Sehvermögen nach. Viele kennen das: Um entspannt lesen zu können, müssen Buch, Zeitung oder Smartphone zunehmend weiter von den Augen entfernt gehalten werden. Bei verschwommenem Sehen kann eine Brille die Fehlsichtigkeit meist ausgleichen. Bestimmte Augenerkrankungen können jedoch ebenfalls zu einer Verschlechterung der Sehleistung führen, die sich nicht mehr durch eine Brille korrigieren lässt.

Umfassendes Screening schafft Klarheit
„Veränderungen am Auge verlaufen häufig schmerzlos und bleiben lange unbemerkt. Deshalb ist es wichtig, diese frühzeitig zu erkennen“, weiß Augenoptikmeisterin und Funktionaloptometristin Sabine Egloff, Inhaberin von Egloff Optik in Zella-Mehlis.
„Mit unserem umfassenden Screening* verschaffen wir uns einen detaillierten Gesamteindruck vom Zustand Ihrer Augen. Dazu messen wir den Augeninnendruck sowie die Dicke der Hornhaut. Unter Berücksichtigung der individuellen Hornhautdicke wird der Druck anschließend neu berechnet. Zusätzlich untersuchen wir den Kammerwinkel und die Transparenz der Augenlinse. Mit dem Keratographen, einem Instrument zur Erfassung und Auswertung der Hornhauttopografie, analysieren wir Form, Größe und mögliche Unregelmäßigkeiten der Hornhaut. Mithilfe einer Spaltlampe betrachten wir den Tränenfilm sowie den vorderen Augenabschnitt.
Unser moderner Netzhautscanner erstellt zudem hochauflösende Aufnahmen des Augenhintergrundes und macht mögliche Veränderungen sichtbar. Sollten wir Auffälligkeiten feststellen, dokumentieren wir diese und empfehlen bei Bedarf eine gezielte Abklärung durch den Augenarzt“, erklärt die Expertin.

Mehr als ein Optiker
Egloff Optik ist nicht nur ein zertifiziertes Optikfachgeschäft, sondern auch Mitglied der Wissenschaftlichen Vereinigung für Augenoptik und Optometrie, der Augenoptikerinnung, der Internationalen Vereinigung für Binokulares Sehen (beidäugiges Sehen) sowie Partner des Netzwerks für altersabhängige Makuladegeneration. Im vergangenen Jahr wurde Egloff Optik mit dem Mittelstandspreis der IGA OPTIC eG ausgezeichnet. Die Ehrung des rund 650 Mitglieder starken Augenoptikerverbundes wird an Fachgeschäfte verliehen, die durch besondere Kundenorientierung, fachliche Kompetenz und zukunftsweisende Konzepte überzeugen und damit als Vorbild für die gesamte Gemeinschaft gelten.

Immer die passende Brille
Neben gutem Sehen spielt für viele Menschen auch gutes Aussehen eine wichtige Rolle. Dabei kommt der Wahl der passenden Brillenfassung eine besondere Bedeutung zu.
„Die Brille ist für viele Menschen ein wichtiges Modeaccessoire. Kaum ein anderes Kleidungsstück unterstreicht die eigene Persönlichkeit so stark. In unserer großen Auswahl finden wir garantiert eine Brille, die perfekt zu Ihrem Aussehen und Ihrem Charakter passt. Mit unserer videogestützten Fassungsauswahl erleichtern wir unseren Kundinnen und Kunden die Entscheidung direkt vor Ort. Dank regelmäßiger Messebesuche sind wir zudem modisch stets auf dem neuesten Stand“, so Sabine Egloff.
*Ein Screening ersetzt nicht den Gang zum Augenarzt.

Unsere Leistungen:
• Augenscreening inkl. Augeninnendruckmessung
• Ermittlung der Brillenwerte
• 3D-Erlebnisrefraktion macht die Augenuntersuchung zum Kinoerlebnis
• Videozentrierung von Brillengläsern
• Tränenfilmanalyse  und Beratung
• Kinderoptometrie
• Myopieprävention bei Kindern
•Visualtraining
•Windkanaltest für Sportbrillen
• Individuelle Sehberatung
• Fahrschulsehtest
• Brillenversicherung &- finanzierung

Kontakt:
Egloff-Optik
Hauptstraße 4 
(Markt Mehlis)
98544 Zella-Mehlis
Tel.: 03682/428 95
Fax: 03682/487 096
E-Mail: info@egloff.de
Internet: www.egloff.de
Instagram: egloff.optik

Öffnungszeiten
Montag bis  Freitag: 
8.30 bis 18 Uhr
Samstag: 9 bis 12 Uhr
 