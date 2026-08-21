Vorteilhaft leben: Endlich wieder den kompletten Durchblick haben

utes Sehen bedeutet ein großes Stück Lebensqualität. Denn wenn wir uns auf unsere Augen verlassen können, erfreuen wir uns nicht nur an schönen Farben und Formen, sondern fühlen uns auch im Alltag sicher. Doch auch die Augen unterliegen dem natürlichen Alterungsprozess. Mit den Jahren lässt das Sehvermögen nach. Viele kennen das: Um entspannt lesen zu können, müssen Buch, Zeitung oder Smartphone zunehmend weiter von den Augen entfernt gehalten werden. Bei verschwommenem Sehen kann eine Brille die Fehlsichtigkeit meist ausgleichen. Bestimmte Augenerkrankungen können jedoch ebenfalls zu einer Verschlechterung der Sehleistung führen, die sich nicht mehr durch eine Brille korrigieren lässt.