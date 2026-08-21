Vorteilhaft leben: Endlich wieder den kompletten Durchblick haben

Umfassendes Screening schafft Klarheit

„Veränderungen am Auge verlaufen häufig schmerzlos und bleiben lange unbemerkt. Deshalb ist es wichtig, diese frühzeitig zu erkennen“, weiß Augenoptikmeisterin und Funktionaloptometristin Sabine Egloff, Inhaberin von Egloff Optik in Zella-Mehlis.

„Mit unserem umfassenden Screening* verschaffen wir uns einen detaillierten Gesamteindruck vom Zustand Ihrer Augen. Dazu messen wir den Augeninnendruck sowie die Dicke der Hornhaut. Unter Berücksichtigung der individuellen Hornhautdicke wird der Druck anschließend neu berechnet. Zusätzlich untersuchen wir den Kammerwinkel und die Transparenz der Augenlinse. Mit dem Keratographen, einem Instrument zur Erfassung und Auswertung der Hornhauttopografie, analysieren wir Form, Größe und mögliche Unregelmäßigkeiten der Hornhaut. Mithilfe einer Spaltlampe betrachten wir den Tränenfilm sowie den vorderen Augenabschnitt.

Unser moderner Netzhautscanner erstellt zudem hochauflösende Aufnahmen des Augenhintergrundes und macht mögliche Veränderungen sichtbar. Sollten wir Auffälligkeiten feststellen, dokumentieren wir diese und empfehlen bei Bedarf eine gezielte Abklärung durch den Augenarzt“, erklärt die Expertin.