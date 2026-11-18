Eine neue Dusche bringt nicht nur mehr Komfort ins Badezimmer, sondern lässt sich auch mit überschaubarem Aufwand realisieren. Besonders praktisch sind fugenlose Rückwände: Sie vermeiden schwer zu reinigende Fliesenfugen, sind besonders pflegeleicht und bieten weniger Angriffsfläche für Schmutz und Ablagerungen. Das sorgt für ein hygienisches, dauerhaft gepflegtes Duschvergnügen. Ein weiterer Vorteil: Die Rückwände können häufig direkt auf den vorhandenen Fliesen angebracht werden. Aufwendiges Abschlagen alter Fliesen entfällt dadurch – das spart Zeit, reduziert Schmutz und verkürzt die Umbauphase erheblich.

„Viele Kunden sind überrascht, wie unkompliziert sich ihre Dusche modernisieren lässt. Gerade die fugenlosen Rückwände sind eine tolle Lösung: Sie sehen hochwertig aus, lassen sich leicht reinigen und ersparen häufig sogar das Entfernen der alten Fliesen“, erklärt Sophia Blaufuß, Leiterin der Badausstellung.