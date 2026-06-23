Vorteilhaft leben: Ein Jahr hebammengeleiteter Kreißsaal im Helios Klinikum Meiningen

Als Edgar am 16. April 2026 im Helios Klinikum Meiningen zur Welt kam, erfüllte sich für seine Mutter Elisabeth Hermann ein lang gehegter Wunsch. Ihr drittes Kind sollte möglichst natürlich, selbstbestimmt und in ruhiger Atmosphäre geboren werden. Genau das ermöglichte ihr der hebammengeleitete Kreißsaal der Babyfreundlichen Perinatalklinik.

Edgar wog bei seiner Geburt 3685 Gramm und war 54 Zentimeter groß. „Ich habe mir schon bei meinen ersten beiden Kindern eine solche Geburt gewünscht. Damals war das noch nicht möglich“, erzählt Elisabeth Hermann aus Meiningen. Dieses Mal passte alles: Bereits in der 36. Schwangerschaftswoche wurden ihre Wünsche in der Geburtsplanungssprechstunde besprochen – darunter eine aufrechte Gebärposition und das Auspulsieren der Nabelschnur.

Auch eine Oberärztin der Klinik prüfte, ob eine hebammengeleitete Geburt medizinisch möglich ist, und gab grünes Licht.

Der hebammengeleitete Kreißsaal richtet sich an gesunde Schwangere mit unkompliziertem Schwangerschaftsverlauf. Die Geburt wird eigenverantwortlich von Hebammen begleitet – mit der Sicherheit einer Klinik im Hintergrund.

Bei Edgar waren Leitende Hebamme Karoline Albrecht und Hebamme Bavan Mohammed Amini anwesend. Für Elisabeth Hermann war besonders spürbar, dass die Geburt Zeit bekam. „Es war ein ruhiger Start. Ich hatte das Gefühl, gut begleitet zu sein und gleichzeitig selbst entscheiden zu können“, sagt sie. Auch heute, einige Wochen nach der Geburt, beschreibt sie Edgar als ausgeglichenes Kind: „Man merkt ihm diesen sanften Start an.“

Seit gut einem Jahr wird der hebammengeleitete Kreißsaal in Meiningen erfolgreich gelebt. Die Rückmeldungen der Frauen sind sehr positiv. Für das Helios Klinikum Meiningen ist das Angebot eine wichtige Ergänzung des babyfreundlichen Konzeptes. Dazu gehört unter anderem, Eltern von Anfang an in ihrer Bindung zum Kind zu stärken und das Stillen gezielt zu fördern. Edgar wird bis heute voll gestillt – ein Anliegen, das in der zertifizierten Babyfreundlichen Perinatalklinik besondere Unterstützung erfährt.