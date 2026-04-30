Wenn die Sonne wieder wärmer scheint, gibt es kaum etwas Schöneres, als einen Kaffee oder ein Bier auf der Terrasse des Restaurants Bergbaude zu genießen. Diese wurde komplett erneuert und öffnet Mitte Mai – großzügiger, offener und noch näher am Panorama. Schon beim ersten Schritt nach draußen wird das Motto „Natur trifft Genuss“ spürbar: Der Blick ins fränkische Land, zu den Gleichbergen oder bis in die Rhön eröffnet ein beeindruckendes Panorama, das besonders ältere Gäste bei einer gemütlichen Rast im Freien zu schätzen wissen.



Neuer Wintergarten mit Wohlfühlcharakter

Ein weiteres Highlight im Restaurant Bergbaude ist der neu gebaute Wintergarten. Er verbindet den „Drinnen-und-draußen“-Charakter mit viel Gemütlichkeit. An kühleren Tagen schützt er vor Regen und Kälte, ohne dass auf das spektakuläre Panorama verzichtet werden muss. Bei Kerzenschein und Kaminflair wird der Wintergarten so ganzjährig zu einem behaglichen Rückzugsort. Neue, hochwertige Naturmaterialien verbinden den rustikalen Charme des Hauses harmonisch mit der Landschaft der Thüringer Berge.

Ob bei einem erstklassigen Kaffee, einem leckeren Eisbecher mit Thüringer Eis, einem Stück Kuchen, einem hausgebackenen Crêpe oder einem guten Gläschen Wein mit Freunden oder der Familie – im Restaurant Bergbaude darf jeder einfach genießen und den Alltag für eine Weile vergessen.

Mit der neuen Sommerkarte wird es auch kulinarisch frisch und leicht: Die Gerichte passen perfekt zur warmen Jahreszeit. Probieren Sie es einfach aus! Für alle, die es ausgewogen mögen, bleiben die ayurvedischen Gerichte ein fester Bestandteil der Speisekarte. Wer es deftiger liebt, ist mit einem saftigen, handgeklopften Schnitzel oder selbst „gehullerten“ Klößen mit Roulade genau richtig.

Das Team der Bergbaude empfängt jeden Gast mit viel Herzlichkeit. Kommen Sie vorbei, gönnen Sie sich eine Pause und genießen Sie den Ausblick – ab Mitte Mai auf der Terrasse und im Wintergarten.