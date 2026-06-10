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  6. Diabetischer Fuß: früh hinsehen, richtig handeln

Vorteilhaft leben Diabetischer Fuß: früh hinsehen, richtig handeln

Was die Sektionsleiterin der Gefäßchirurgie am Helios Klinikum Meiningen rät

Vorteilhaft leben: Diabetischer Fuß: früh hinsehen, richtig handeln
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Wichtig ist für Diabetiker die tägliche Kontrolle der Füße. Foto: Bild13 SportPresse/Helios Kliniken

Der diabetische Fuß gehört zu den häufigen Folgeerkrankungen eines Diabetes mellitus. Ursache sind oft Nervenschäden, die sogenannte diabetische Neuropathie. Betroffene spüren Druckstellen, kleine Verletzungen oder Wunden an den Füßen dadurch häufig zu spät. Bleiben diese unbemerkt, können daraus ernsthafte Infektionen und schlecht heilende Wunden entstehen.
„Gerade beim diabetischen Fuß ist Zeit ein entscheidender Faktor. Je früher eine Veränderung erkannt und behandelt wird, desto besser sind die Chancen, schwerwiegende Verläufe zu verhindern“, sagt Lucia-Maria Bornuz, Sektionsleiterin Gefäßchirurgie am Helios Klinikum Meiningen.
Wichtig ist deshalb die tägliche Kontrolle der Füße: Gibt es Rötungen, Blasen, Druckstellen, Schwellungen, Überwärmung oder Wunden?
Auch geeignetes Schuhwerk spielt eine große Rolle. Barfußlaufen sollte vermieden werden, da schon kleine Verletzungen problematisch werden können. Eine gute Blutzuckereinstellung hilft zusätzlich, das Risiko für Folgeerkrankungen zu senken.
Menschen mit Diabetes und weiteren Risikofaktoren sollten ihre Füße regelmäßig ärztlich kontrollieren lassen. Auch podologische Fußpflege kann einen wichtigen Beitrag zur Vorbeugung leisten. Wunden am Fuß sollten niemals abgewartet, sondern frühzeitig abgeklärt werden. Im Helios Klinikum Meiningen arbeiten die beteiligten Fachbereiche eng zusammen, um Diagnostik und Behandlung aufeinander abzustimmen. Ziel ist es, Wunden zur Heilung zu bringen, Durchblutungsstörungen zu erkennen und Amputationen nach Möglichkeit zu vermeiden. 

Kontakt: 
Helios Klinikum Meiningen
Gefäßchirurgie
Lucia-Maria Bornuz 
Sektionsleiterin
Sekretariat: (03693) 90-22245
 

 