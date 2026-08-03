Vorteilhaft leben: Der Optiker kommt zu Ihnen – für jeden, der es bequem mag

Augenoptikmeisterin Diana Möller und Augenoptikermeister Robin Linß kommen mit modernster Messtechnik und einer großen Auswahl an Fassungen vorbei – flexibel, persönlich und ganz ohne Anfahrt oder Wartezeit.

Wichtig zu wissen: Das Angebot richtet sich an alle, nicht nur an Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Ob junge Familie, Berufstätige mit vollem Terminkalender oder alle, die eine Beratung lieber entspannt zuhause statt im Geschäft genießen möchten – der mobile Service passt sich Ihrem Alltag an, nicht umgekehrt.

Bei jedem Termin ist neben der Sehstärkenbestimmung auch eine Augeninnendruckmessung möglich – ein wichtiger Baustein der Glaukomvorsorge. Von Gleitsicht- über Bildschirm- bis zu Sonnenbrillen: Alles wird in vertrauter Umgebung besprochen, ausprobiert und angepasst – mit derselben handwerklichen Qualität wie im Fachgeschäft.

Gutes Sehen bedeutet mehr Sicherheit und Lebensqualität im Alltag – ob beim Lesen, am Bildschirm oder unterwegs. Der mobile Optik-Service bringt diese Vorsorge unkompliziert zu Ihnen, ganz gleich, wie Ihr Terminkalender aussieht.